11:46 Uhr

Das sind die Faschings-Höhepunkte an diesem Wochenende

Am Samstag findet wieder eine Narrensitzung der Imhofia in Untermeitingen statt.

Von Maximilian Czysz

Der Fasching geht in die heiße Phase. Ein Überblick zeigt, was an diesem Wochenende im südlichen Landkreis Augsburg alles los ist.

Der Fasching geht in die heiße Phase: "Brandheiß" wird es am Samstag in der Schwabmünchner Stadthalle: Die Feuerwehr veranstaltet eine große Faschingsparty. Los geht's um 19.30 Uhr. Was außerdem an diesem Wochenende passiert, zeigt die Übersicht ausgewählter Veranstaltungen. Schwabmünchen Der Kinderfaschingsball des Kolping Kulturvereins findet im Pfarrzentrum St. Michael am Samstag von 14 bis 17 Uhr statt. Zielgruppe sind Kindergarten- und Grundschulkinder.

Der des Kolping Kulturvereins findet im Pfarrzentrum am Samstag von 14 bis 17 Uhr statt. Zielgruppe sind Kindergarten- und Grundschulkinder. Graben Der große Dorfball beginnt am Samstag um 19 Uhr im Bürgerhaus. Es spielen die Momentensammler, danach soll ein DJ auflegen.

Der große Dorfball beginnt am Samstag um 19 Uhr im Bürgerhaus. Es spielen die Momentensammler, danach soll ein DJ auflegen. Klosterlechfeld Im Schützenheim am Franziskanerplatz steht am Samstag ab 10 Uhr ein Faschingsfrühschoppen auf dem Programm. Im Anschluss ist ab 14 Uhr Kaffeenachmittag. Showabend des CCK Fantasia in Königsbrunn Königsbrunn Showabend ist am Samstag im Evangelischen Gemeindezentrum St. Johannes . Beginn ist um 19.30 Uhr mit dem Carnevalsclub Königsbrunn . Tags darauf findet um 14.30 Uhr der Kinderball des CCK-Fantasia statt. Die Veranstaltung ist genauso wie der Kinderfaschingsball am 19. Februar bereits ausverkauft. Der Faschingsverein verweist deshalb auf den großen Kinderfaschingsball des Königsbrunner Hilfsfonds am Rosenmontag, 20. Februar, in der Willi-Oppenländer-Halle an der Karwendelstraße. Karten für die CCK-Veranstaltungen gibt es im Reisebüro Flugbörse Augsburg Land, in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße 7, in Königsbrunn oder an der Abendkasse. 88 Bilder So startet der CCK in die Faschingssaison Foto: Elma Knöchel Mittelneufnach Der Kinderfaschingsball des TSV beginnt um 14 Uhr im Gemeindezentrum in der Alpenstraße 10. Einlass ist um 13.30 Uhr.

Der des TSV beginnt um 14 Uhr im Gemeindezentrum in der Alpenstraße 10. Einlass ist um 13.30 Uhr. Obermeitingen Der MV Obermeitingen veranstaltet am Sonntag einen Kinderfasching im Bürgerhaus. Los geht es um 14 Uhr. Ende ist gegen 17 Uhr. Um 12 Uhr beginnt das Faschingstreiben des Musikvereins am Feststadl mit viel Musik. Ab 13.30 Uhr startet der Umzug durch den Ort zum Rathausplatz. Narrensitzung der Imhofia in Untermeitingen Untermeitingen Große Narrensitzung der Imhofia ist am Samstag ab 20 Uhr in der Imhofhalle angesagt. Eintrittskarten gibt es im Kartenvorverkauf bei Foto Klem in Untermeitingen oder an der Abendkasse. Am Sonntag findet von 14 bis 17 Uhr im Sportheim der Kinderfasching des SV Untermeitingen statt. Einlass ist ab 13.30 Uhr. 11 Bilder Endlich wieder Fasching: Bilder von der Narrensitzung in Untermeitingen Foto: Anja Fischer Kleinaitingen Der Kinderfaschingsball beginnt am Sonntag um 14 Uhr (Ende: 18 Uhr) in der Lechfeldhalle, der Eintritt ist frei. Mehr Informationen gibt es im Internet. Lesen Sie dazu auch Fasching 2023 Alle Zeiten, alle Orte: Diese Faschingsumzüge finden in der Region statt

