Landkreis Augsburg

vor 17 Min.

Die Dreifachturnhalle kann kommen

Plus Die Untermeitinger können sich freuen, bald geht es mit dem Umbau der Turnhalle los.

Von Kristina Orth

Schon länger steht die Planung ins Haus, nun bekommt die Turnhalle bei der Mittelschule Untermeitingen an der Lechfelderstraße einen Erweiterungsbau. Bisher war es eine Zweifachturnhalle. Jetzt soll es eine Dreifachturnhalle werden. Neben den Schülern nutzt der Sportverein SV Untermeitingen mit unter anderem seinem Basketballteam die Turnhalle laut Bürgermeister Simon Schropp. Ein Anbau der Turnhalle war bereits bei der Erstellung der Zweifachturnhalle räumlich eingeplant. Deshalb bedarf es für die Umsetzung des Anbaus keiner allzu großen baulichen Veränderungen. Dementsprechend gering sind die Auflagen, die das Planungsbüro des Landratsamtes Augsburg an die Gemeinde Untermeitingen stellt. Ein Grünstreifen muss für den Anbau weichen. Für die gefällten Bäume und Büsche sollen an anderer Stelle neue Bäume westlich des Lechrings gepflanzt werden. Auch eine ausreichend breite Feuerwehrzufahrt soll dadurch entstehen.

Weitere Themen im Gemeinderat Untermeitingen

In der Fuggerstraße möchten die Gemeinderäte etwas Grundstücksfläche ankaufen, da es dort im Straßenverlauf Engpässe gibt. Bürgermeister Simon Schropp findet: "Die Chance für einen Grunderwerb ist einmalig." Insbesondere geht es um das Grundstück in der Birkenstraße 15 A. Vorgesehen ist dort der Neubau von Garagen und Stellplätzen. Diese münden zum Teil auf die Fuggerstraße. Laut Auflage müssen die Grundstücksbewohner vorwärts aus ihren Garagen auf die Straße fahren können. Deshalb brauchen sie mit rund sechs Metern ausreichend Platz vor der Garage beziehungsweise den Stellplätzen, um zu wenden. Der Bauherr ist mittlerweile bereit, einen ein Meter breiten Streifen an die Gemeinde abzutreten. Auch an den Grundstücksecken gab es Zugeständnisse. Das ist wichtig, weil eigentlich eine Verkehrsinsel von den Gemeinderäten im Straßenverlauf der Fuggerstraße geplant ist, um die vielen Zufahrten übersichtlicher in den Verkehr einfädeln zu können. Eine ähnliche Verkehrssituation wie in der Schwabenstraße soll entstehen. Auch dort gibt es viele Hofausfahrten und eine überfahrbare Verkehrsinsel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen