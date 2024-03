Landkreis Augsburg

vor 16 Min.

Diese Familie aus Gennach lässt sich in der Osternacht taufen

Plus In Gennach lässt sich in der Osternacht eine ganze Familie in der Kirche taufen. Für den Pfarrer ist es die erste Familientaufe in 49 Jahren.

Von Jennifer Kopka

Als Familie Sallat im Februar 2020 nach Gennach zieht, ahnt sie noch nicht: Der Umzug wird ihrem Leben eine entscheidende Wendung geben. Sabrina und Frank Sallat werden sich in der Nacht auf Ostersonntag taufen lassen, zusammen mit ihren Kindern David und Sophia. "Den Auslöser zu der Entscheidung hat uns eigentlich unser Sohn gegeben", erinnert sich Sabrina Sallat.

Das Weltgeschehen machte dem heute 14-Jährigen vor über einem Jahr zu schaffen. "Vor allem der Ukraine-Krieg hat mir Angst gemacht. Das war eine gruselige Zeit." David beginnt damals am Religionsunterricht teilzunehmen. Mutter Sabrina tritt derweil dem katholischen Landvolk in der Gemeinde bei und wird sogar in den Vorstand gewählt, obwohl sie nicht getauft ist. Bei den Treffen hat sie viel Kontakt zu Anni Mayer, die Mesnerin in der St. Johannes der Täufer Kirche im Ort ist. Die 58-Jährige und ihr Mann Eugen sind die Taufpaten der Familie. "Es ist auch für mich etwas Besonderes, die Familie auf ihrem Weg zur Taufe begleiten zu dürfen", sagt Mayer. Die Gennacherin ist von Kindesbeinen an im Glauben verwurzelt. "Wir sind miteinander im Glauben unterwegs, das ist ein ganz besonderes Geschenk." Irgendwann äußert David den Wunsch, sich taufen zu lassen. Und die Familie beschließt: Wir gehen alle den Weg.

