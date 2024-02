Landkreis Augsburg

Fasten: "Auch mal an die denken, die nicht so viel haben"

Plus Jetzt ist der Faschingsspaß vorbei und die Fastenzeit beginnt. Doch wer fastet im Landkreis Augsburg heute noch und warum?

Warum verzichten manche Menschen in der Fastenzeit auf bestimmte Lebensmittel und andere nicht? Und welche Genussmittel meiden die Menschen dann bis zur Osterzeit. Das sagen Menschen aus dem Landkreis Augsburg.

Brigitte Almanstötter, aus Hiltenfingen, 56 Jahre erklärt: "Es ist ein bewusster Verzicht auf etwas, was man gerne hat und man denkt dabei an die Leute, die nicht so viel haben." Sie verzichtet deshalb bis Ostern ganz bewusst auf Süßigkeiten und Alkohol, auch wenn es manchmal schwerfällt. Der Verzicht führe dazu, dass sie größere Dankbarkeit dafür empfindet, wie gut es ihr im Leben geht. Außerdem sei die Freude an Ostern, dann umso größer, wenn es wieder ein Festessen gebe. Wobei das bei Almanstötter ohne Fleisch sein wird - sie ist Vegetarierin.

