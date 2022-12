Landkreis Augsburg

17:30 Uhr

Feuerwerkskörper sind wieder heiß begehrt, aber auch umstritten

Plus Heuer darf im Augsburger Land an Silvester wieder geböllert werden. Während mancherorts Feuerwerkskörper schnell ausverkauft sind, wächst auch die Kritik.

Von Paula Binz Artikel anhören Shape

Raketen, die den Himmel in ein buntes Lichtermeer verwandeln, und Böller, die das neue Jahr mit einem ordentlichen Knall begrüßen – Silvesterfeuerwerke sind nach zwei Jahren Pandemiepause in diesem Jahr wieder erlaubt. In der Stadt Augsburg dürfen dennoch nicht überall Raketen gezündet werden. Was gilt im Augsburger Land? Und werden diesmal wieder besonders viele Feuerwerkskörper in die Luft geschossen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen