In einer Woche wird ein neuer Kreisbrandrat gewählt

Plus Der Neusässer Feuerwehr-Kommandant Christian Kannler soll Nachfolger von Friedhelm Bechtel werden, der überraschend aufgehört hat.

Um den Chefposten der Landkreis-Feuerwehren soll wieder Ruhe einkehren: Die Kommandanten der Feuerwehren und Leiter der Werkfeuerwehren im Landkreis Augsburg wählen am Mittwoch, 24. Januar, 18.30 Uhr, im Landratsamt Augsburg einen neuen Kreisbrandrat. Zur Wahl steht ein Kandidat.

Christian Kannler aus Neusäß hat eine lange Feuerwehrvergangenheit. Mit 13 Jahren trat er in die Jugendfeuerwehr ein, er war sechs Jahre Jugendwart, fünf Jahre stellvertretender Kommandant sowie elf Jahre Kommandant der Feuerwehr Neusäß. Er hat alle Führungslehrgänge bis zum Verbandsführer erfolgreich absolviert und ist derzeit Kreisbrandinspektor des Bereichs 5 für den nördlichen Landkreis. Der 43-jährige zweifache Familienvater soll Nachfolger von Friedhelm Bechtel werden, der sein Amt überraschend zum Jahresende niedergelegt hat.