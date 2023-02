Jetzt auch in Bobingen: Was die mobile Wache alles kann

Die mobile Wache will in Bobingen eine bürgernahe Anlaufstelle sein. Warum der Standort Rathausplatz gewählt wurde und mit welchen Anliegen Bürger kommen.

Jeden letzten Freitag im Monat dürfte den Bobinger Wochenmarktbesuchern ein Polizei-Kleintransporter auffallen, der sich deutlich von den Marktständen abhebt. Die „mobile Wache“ ist so etwas wie ein mobiles Büro. Die Polizisten wollen Ansprechpartner vor Ort sein - auch wenn die Polizeiinspektion nicht weit davon entfernt liegt.

Genutzt wird die Möglichkeit direkt von Josefine Urmann aus Bobingen: Die 75-Jährige hat eine Frage zu den Parkregelungen bei Fahrradstreifen. Sie erhält prompt eine Antwort – und ist zufrieden mit dem Konzept: „Ich finde es super, weil ich jetzt dachte, ich frag' schnell. Ich wäre aber sonst nicht extra auf die Wache.“

So spontan wie Josefine Urmann kämen einige Menschen auf die Wache zu, ganz nach dem Motto: "Weil ich Sie gerade sehe, ich hätte eine Frage", sagt Polizeihauptkommissar Tobias Kellermann, der stellvertretende Leiter der Inspektion Bobingen. „Wir wollen mit den Menschen mehr in Kontakt treten“, erklärt er. Den Rathausplatz habe man dafür als guten Standort empfunden. Man wolle versuchen, den Service nicht nur auf dem Land zu bieten, sondern die Präsenz auch dort zu zeigen, wo mehr Publikumsverkehr herrscht. Die Bobinger sollen auf lockere und ungezwungenere Weise Anliegen und Fragen an die Polizei tragen. „Oft sind das Fragen, die die Menschen sonst nicht stellen würden. Das bürgernäheste Mittel ist immer das ungezwungene Gespräch, ohne Termin", sagt Kellermann.

Hier können zwanglose Gespräche geführt werden

Bei Besuchen auf der Wache handele es sich dagegen oft um besondere Anliegen. Auch bei Einsätzen sei ein zwangloses Gespräch oft nicht möglich. „Das ist eher ein Kontrastprogramm zu dem, was wir normalerweise machen. Am Wochenmarkt sind wir auch mal da, wenn wir nicht akut gebraucht werden, und hören zu“, sagt Kellermann.

So sieht es im Transporter aus, Bürger dürfen sich auch hineinsetzen. Foto: Anna Mohl

Das Konzept der mobilen Wache ist dabei nämlich kein neues, sondern wird von der Polizei im Ballungsraum Augsburg schon seit 1999 angeboten. Nachdem Corona der mobilen Wache eine weitgehende Zwangspause bescherte und es einen Personalwechsel gab, wurde jetzt der Betrieb wieder aufgenommen. Durch den Dienst können auch Ortschaften ohne große Polizeipräsenz in Kontakt mit der Polizei kommen. Das Verbreitungsgebiet reiche von Langenneufnach bis Dillingen, erklärt Sigrun Engel. Sie fährt die mobile Wache. Je nachdem, welcher Ort dran ist, begleitet sie dabei ein Kollege der Polizei vor Ort.

Die Bürger nutzen das niederschwellige Angebot gerne

Das Konzept werde gut angenommen, sagt sie: „Der Bürger freut sich, dass wir da sind.“ Insbesondere die ältere Generation, aber auch die Jüngeren fänden die Idee gut. Bislang hätten sie keinerlei Anfeindungen erlebt, berichtet sie, eher Lob. Teilweise werde auch Dankbarkeit zum Ausdruck gebracht. Mit welchen Themen die Menschen kommen? „Mit allem“, sagt Sigrun Engel. „Querbeet.“ Es geht um Verkehrsrecht genauso wie um Online-Betrug, Schockanrufe oder Enkeltricks. Auch Anzeigen könnten an Ort und Stelle aufgenommen werden.

Die mobile Wache ist ab sofort jeden letzten Freitag im Monat zwischen 9 und 12 Uhr auf dem Bobinger Wochenmarkt zu finden. Die Termine sind auch über die Homepage der Bayerischen Polizei zu finden.