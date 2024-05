Landkreis Augsburg

vor 32 Min.

Kulturschlüssel: "Ich bin zu jung, um nur auf der Couch zu sitzen"

Plus Maria Pfister vom Bayerischen Roten Kreuz und ihre Ehrenamtlichen begleiten Menschen mit Behinderung zu den verschiedensten Kulturveranstaltungen im Landkreis Augsburg.

Von Kristina Orth

Der Kulturschlüssel bringt Menschen mit und ohne Behinderung zusammen. Gemeinsam besuchen sie Kulturveranstaltungen. Das Pilotprojekt geht auf eine Initiative des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) zurück. Mittlerweile hat es Nachahmer im Norden Deutschlands gefunden. Zuständig für den Landkreis Augsburg ist die BRKlerin Maria Pfister. Erwachsene mit Behinderung sind hier sogenannte Kulturgenießer. Sie bekommen kostenfrei eine Karte und eine Begleitung für ein Kulturevent ihrer Wahl. Das kann unter anderem ein Besuch im Theater oder im Zoo sein. Eine Kulturgenießerin erzählt von ihren Erfahrungen.

Nach epileptischem Anfall war es erst mal vorbei mit dem Autofahren

Vor einem Jahr erlitt Heike Baumgartner aus Dinkelscherben einen epileptischen Anfall. Danach durfte die 51-Jährige nicht mehr Autofahren. Über ihre Arbeit als Behindertenbeauftragte hat sie Pfister kennengelernt und von dem Kulturschlüssel-Projekt erfahren. "So viel unterwegs war ich noch nie in meinem Leben und es macht Freude, weil ich so viele Menschen kennenlerne." Baumgartner hat beispielsweise bei einer 90er-Party am Gaskessel in Augsburg mitgerockt, obwohl sie im Rollstuhl sitzt.

