Neue Firma übernimmt Abholung der Gelben Säcke ab 2022: Das ändert sich

Plus Immer wieder werden Gelbe Säcke verspätet abgeholt. Ab 2022 ist eine andere Firma zuständig. Weil mit Corona die Müllmenge gestiegen ist, werden die Abholtage angepasst.

Die Gelben Säcke lagen zur Abholung bereit. Pünktlich hatte sie Oliver Strahl aus Mittelneufnach vor die Tür gebracht. Doch erst fünf Tage später wurden sie eingesammelt. "Ich habe mich richtig geärgert, denn es war nicht das erste Mal", sagt Strahl. Es sei eher die Ausnahme als die Regel, dass die Säcke rechtzeitig abgeholt werden.