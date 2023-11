Online auf Zeitreise im Augsburger Land

Es gibt immer mehr Möglichkeiten, am Computer auf Entdeckungsreise zu gehen. Eine neue Online-Datenbank bringt Interessierte auf die Spur eines mysteriösen Mordfalls.

Mal ist es ein kaum noch erkennbarer Weg im Wald. Mal ist es eine Furt durch einen Bach. Oder auch ein Marterl, das an einen mysteriösen Mord im Wald erinnert. Menschen haben im Augsburger Land viele Spuren hinterlassen. Sie lassen sich mittlerweile online verfolgen.

Historische Kulturlandschaftselemente erfasst der Landesverein für Heimatpflege in einer Online-Datenbank. Über sie kann jeder, der sich für seine Heimatregion interessiert, selbst entdeckte Kulturspuren einspeisen oder Einträge ansehen. Über die Seite des Geoportals Bayern können Nutzerinnen und Nutzer die Web Map Services (WMS) des Kulturlandschaftsforums im Bayern-Atlas laden. Auf der digitalen Karte ist jetzt zum Beispiel das Marterl zu sehen, das westlich von Ottmarshausen an Johann Schwab erinnert.

Johann Schwab erhält eine f este Anstellung nach dem Krieg

Er wohnte nach der Rückkehr als Soldat aus dem Krieg im Hochfeld. Er hatte bei seiner Arbeitssuche Glück: Schon am 13. August 1945 wurde er vom Regierungs-Forstamt Schwaben als Forstgehilfe „auf tägliche Kündigung“ angestellt. Sein Tageslohn, so ist in seiner Personalakte zu lesen, die das Staatsarchiv Augsburg aufbewahrt, betrug 4,80 Reichsmark. Das hat der frühere AZ-Redakteur Klaus Utzni recherchiert und in einem Beitrag veröffentlicht. Der ehemalige Oberfeldwebel wurde dem Forstamt Biburg zugewiesen, wo er vor allem für den Forstschutz zuständig war. Er muss seine Arbeit gut gemacht haben. Denn am 7. März 1947 wurde Johann Schwab auf die Verfassung des Freistaates vereidigt und damit offenbar fest angestellt. Genau 19 Tage später war der Augsburger tot.

Kleiner Hinweis in der Zeitung auf den Hintergrund des Verbrechens

Zwei kleine, nur wenige Zeilen umfassende Polizeimeldungen erschienen Ende März/Anfang April 1947 in der Schwäbischen Landeszeitung, geben Hinweise auf den Hintergrund des Verbrechens. Unter der Überschrift „Schwerer Banditenüberfall“ berichtet die Zeitung über einen spektakulären Raubüberfall auf die Mühle Wollbach bei Zusmarshausen im Kreis Augsburg. In der Nacht zum 26. März 1947 hatten die Räuber die Einwohner der Mühle mit Schusswaffen in Schach gehalten und sieben Stunden lang die gesamten Mehlvorräte geplündert und auf drei Lastwagen verladen.

Die Täter konnten zunächst unerkannt entkommen. Am Abend des 26. März konnte die Polizei dann im Wald bei Aystetten drei Männer polnischer Herkunft stellen, die vermutlich mit dem Überfall auf die Mühle in Verbindung standen. Es kam zu einem Feuergefecht. Die drei Verdächtigen, vermutlich sogenannte DPs, also „Displaced Persons“ (von den Amerikanern befreite Zwangsarbeiter, KZ-Häftlinge oder Kriegsgefangene) konnten flüchten. Bei einer großen Fahndungsaktion im Wald mit Polizeihunden wurde schließlich Johann Schwab, zugedeckt mit Reisig, in einem Gebüsch bewusstlos aufgefunden. Eine Kugel hatte ihn am Kopf getroffen. Der 30-Jährige starb kurze Zeit später. Damals wurde vermutet, dass der Forstangestellte bei seinem Kontrollgang im Wald auf die Männer getroffen war, die sich dann auch mit der Polizei zuvor oder danach einen Schusswechsel geliefert hatten. Ob die Mörder jemals gefasst wurden, ist nicht bekannt.

Eine Zeitreise am Computer ermöglicht auch das Kulturportal Bavarikon. Über 1000 Objekte aus seinem Bestand des Museums Oberschönenfeld lassen sich ab sofort frei in Bild und Text abrufen. Die vorgestellten Exponate erzählen zum Teil auch sehr persönliche Geschichten. Die neue Online-Präsentation des Museums auf Bavarikon legt den Fokus auf den Alltag der ländlichen Bevölkerung (Mittel-)Schwabens zwischen 1800 bis heute. Weitere Facetten Schwabens beleuchten Sammlungen zu den Themen Freizeitgestaltung, schwäbische Identität und Stereotype, Krisenzeiten, Arbeitswelten in Handwerk und Industrie, Kunst und Kunsthandwerk sowie Frömmigkeit, Feste und Bräuche.

Heimatverein stellt Fundstücke vor

Ein ähnliches Projekt ist das Online-Museum Omfala für Archäologie des Arbeitskreises für Vor- und Frühgeschichte im Landkreis Augsburg. Auf den Seiten werden Fundstücke gezeigt, Hintergründe und Zusammenhänge erklärt und so der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Wer will, kann zum Beispiel über eine Zeitleiste die Geschichte im Landkreis erleben: angefangen bei dem in Wörleschwang gefundenen Faustkeil, der den Neandertalern zugeschrieben wird.

Kulturspuren im Landkreis Augsburg sind übrigens auch in einem Katalog festgehalten. Er wurde 2020 herausgegeben und ist online abrufbar. Unter der Leitung von Dr. Markus Hilpert von der Universität Augsburg ist so ein einzigartiges Sammelwerk an kulturellen Besonderheiten und regionalspezifischen historischen Kulturlandschaftselementen entstanden.