Schüler aus Königsbrunn und Gersthofen auf der Suche nach Rohstoffen

Die Jugendlichen schauten sich in der Schule Satellitenbilder gerodeter Regenwälder an und dachten über ihren Konsum nach.

Ressourcenschutz, Recycling und Kreislaufwirtschaft, was hat das mit mir zu tun? Antworten auf diese Frage kamen Schülerinnen und Schüler der Gymnasien in Königsbrunn und Gersthofen Gymnasiums sowie der Franziskus-Schule näher. Sie machten sich mit den Umweltpädagogen der „Germanwatch Rohstoffexpedition“ für die Bildungsinitiative Lightcycle Rohstoffwochen auf Spurensuche, um zu entdecken, welche Schätze in ausgedienten Smartphones und Elektrogeräten schlummern und welche Bedeutung ein sorgloser Umgang mit endlichen Ressourcen für den Klimaschutz hat.

Wie entscheidend unser Konsumverhalten die Zukunft unserer Erde prägt erlebten sie hautnah bei der Betrachtung eindrucksvoller Echtzeitsatellitenbilder von gerodeten Regenwäldern, riesigen Abbaugebieten, katastrophalen Lebensbedingungen der Menschen in den betreffenden Regionen. Der Vergleich von archivierten mit aktuellen Bildern aus dem All machten globale ökologische und soziale Folgen von Rohstoffabbau, -transport, -verarbeitung, -nutzung und -entsorgung sichtbar.

Umweltpädagoge ist begeistert von Königsbrunns Jugendlichen

Umweltpädagoge Holger Voigt war begeistert vom Engagement der Exkursionsteilnehmer, die sich mit einer Bestandsaufnahme der zu Hause genutzten Handys, Elektrogeräte und Lampen bestens auf das Thema vorbereitet hatten. Auch von der Kreativität der Schüler beim Erarbeiten von Handlungsoptionen, mit denen sie aktiv im privaten und schulischen Umfeld ihren sozialen und ökologischen Fußabdruck verringern können unter dem Gesichtspunkt. Im Königsbrunner Gymnasium ist für nächstes Jahr bereits eine Rohstoffexkursion auf den Wertstoffhof geplant. Die Bildungsinitiative Lightcycle Rohstoffwochen steht unter der Schirmherrschaft des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz. Partner ist das Umweltbundesamt. (AZ)