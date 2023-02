Sollten ältere Menschen regelmäßig ihre Fahrtauglichkeit überprüfen lassen?

Plus Die Statistik zeigt, dass viele Verkehrsunfälle von älteren Personen verursacht werden. Woran das liegt und wie ein neuer Umgang mit dem Führerschein für Seniorinnen und Senioren aussehen kann.

Laut der kürzlich von der Polizei veröffentlichten Unfallstatistik für Augsburg Stadt und Land waren bei fast 70 Prozent der Unfälle mit beteiligten Senioren ab 65 Jahren diese auch die Verursacher. Immer wieder kommen da Diskussionen über ihre Fahrtüchtigkeit auf den Tisch. Fragen stehen im Raum wie: Sollten Senioren ab einer gewissen Altersgrenze ihren Führerschein freiwillig auffrischen können – oder sogar verpflichtend müssen? Welche anderen Möglichkeiten gibt es für einen verantwortungsbewussten Umgang mit der Fahrerlaubnis?