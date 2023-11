Landkreis Augsburg

Inflation und hohe Kosten: So sparen die Firmen im Augsburger Land

Plus Viele Firmen im Augsburger Land müssen Ausgaben reduzieren. Die Gründe sind dabei so vielschichtig wie die Sparmaßnahmen. Und nicht überall sieht es düster aus.

Von Jana Korczikowski

Inflation und hohe Energiepreise senken die Kaufkraft von Verbraucherinnen und Verbrauchern – das belastet wiederum die Wirtschaft und hat Auswirkungen auf Firmen im Landkreis. Die haben ebenfalls höhere Ausgaben. Deshalb sehen sich viele Unternehmer gezwungen, zu sparen. An welchen Stellschrauben kann eigentlich noch gedreht werden?

Die Firma Netzsch in Bobingen ist im Bereich Lohnmahltechnik tätig. Das Unternehmen ist stark auf die Industrie- und Chemiebranche angewiesen, aus der sie ihre Aufträge erhält. "Uns macht es Probleme, dass es der Industrie so schlecht geht. Viele Firmen weichen mit der Produktion ins Ausland aus, weil sie dort günstiger ist", erläutert Geschäftsführer Robert Rosen. Vor allem die hohen Energiepreise machten der Branche zu schaffen. Um einzusparen, werde in Bobingen die Beschäftigung von Leiharbeitern eingeschränkt, sagt Rosen. "In der Tagschicht arbeiten beispielsweise gerade sechs Personen, normalerweise könnten es mit Leiharbeitern doppelt so viele sein." Doch das gebe die aktuelle Auftragslage nicht her.

