Landkreis Augsburg

vor 18 Min.

Windkraft: Gemeinde soll Standorte für Anlage vorschlagen

Von Kristina Orth

In den vergangenen Monaten sah es so aus, als bestünde für Windkraft in Untermeitingen keine Hoffnung mehr. Vergangene Woche kamen Gemeinde und Bundeswehr an einen Tisch.

Hochrechnungen des Umweltinstituts Bifa haben den Strom und Wärme-Verbrauch der Untermeitinger berechnet. Er liegt bei rund 9500 Megawatt. In Zukunft steigt der Verbrauch: Grund dafür sind die Digitalisierung und E-Mobilität. Wie lässt sich der Mehrbedarf decken? Möglicherweise durch alternative Energie, zum Beispiel Windkraft. Ob die wegen Untermeitingens Nähe zum Fliegerhorst überhaupt möglich ist? Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Windkraft in Untermeitingen geht in die nächste Runde Darum ging es jüngst bei einem Runden Tisch, an dem Gemeindevertreter aus der Region und Vertreter der Bundeswehr teilnahmen. Die Untermeitinger bekamen eine Hausaufgabe: Die Gemeinderäte sollen jetzt konkrete Standorte für Windräder vorschlagen. Dann soll entschieden werden. Andere Gemeinden wie Lamerdingen haben deshalb schon erfolgreich eine Ausnahmegenehmigung vom zuständigen Bundeswehramt für Infrastruktur, Umwelt und Dienstleistungen bekommen. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Grundschule bekommt neue Toiletten Ein weiteres Thema war die Grundschule in Untermeitingen. Sie gibt es seit den 1960er-Jahren. Fast jeder Untermeitinger hat sie besucht. Nun ist wie alle 20 Jahre wieder eine turnusmäßige Sanierung fällig. Dieses Mal betrifft es vor allem den orangefarbenen Gebäudeteil. Der bekommt ab nächstem Jahr neue Toiletten und Fenster. Auch der Brandschutz kommt dann auf den neuesten Stand. Neue Geräte für den Spielplatz Ebenfalls um Sicherheit geht es beim Spielplatz in der Augustastraße, der aus den 1980er-Jahren stammt. Die Fallhöhe der vorhandenen Spielgeräte entspricht nicht den vom Gesetzgeber vorgegebenen Auflagen. Außerdem ist die Achse des Karussells verzogen. Die Kinder- und Jugendbeauftragte der Gemeinde, Alexandra Mosler, hat mit Besuchern gesprochen. Viele Untermeitinger wünschen sich eine Bank mit Tisch im Schatten. Die sollen sie bekommen, ebenso neue Schaukeln und ein Karussell oder Klettergerüst. Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Themen folgen