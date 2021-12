Landkreis Augsburg

vor 21 Min.

Wirtschaft im Rückblick: Millionen Masken und ein Millionendeal

In der Lagerhalle der Firma Siegmund in Oberottmarshausen südlich von Augsburg lagern Millionen von FFP2-Masken.

Plus Wie der Schweißtisch-Hersteller Siegmund aus Oberottmarshausen zum Maskenhersteller wird und warum ein US-Konzern fast 900 Millionen Euro für die Firma Ritter bezahlt.

Von Maximilian Czysz

Die Corona-Pandemie bringt manche Branchen an ihre Grenzen und öffnet anderen unerwartete Chancen. Dazu gehörte ein Unternehmen aus Oberottmarshausen: die Siegmund GmbH. Der Weltmarktführer im Bereich industrieller Schweiß- und Spanntische reagierte schnell auf die Pandemie und nutzte sein Vertriebsnetz in über 50 Ländern. Mit Ausbruch der Corona-Krise ließ das Unternehmen die ersten FFP2-Masken in China produzieren, um sie an Krankenhäuser, Altenheime und Apotheken in ganz Deutschland zu vertreiben.

