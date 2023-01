Zwischen Helau und Alaf – So bunt wird der Fasching 2023

Wie groß ist die Faschingsstimmung im Kreis Augsburg? Ein Einzelhändler, ein ehemaliger Büttenredner und zwei Faschingsvereine berichten von ihren Saisonerwartungen.

Ob Helau, Alaf, Ahoi oder Wauwau – überall in Deutschland werden wieder Narrenrufe laut. So auch im Landkreis Augsburg: Die fünfte Jahreszeit ist eingeläutet, und der Fasching kann kommen. Nicht wenige haben die Zeit des ausgelassenen Feierns vermisst und freuen sich auf die freie Zeit. Aber es gibt auch einige, die viel zu tun haben in diesen Tagen, wie zum Beispiel Veranstalter und Einzelhändler. Läuft die Saison gut an?

Beim Fachhändler Spiel& Freizeit im Hery-Park Gersthofen wurde die Faschingssaison eingeleitet, allerlei Kostüme hängen bereit für den Ansturm. Insgesamt würden es in dieser Saison über 120.000 Faschingsartikel und 15.000 Verkleidungen, sagt Karl-Heinz Laber, Gründer des Unternehmens. "Dieses Jahr wird der Fasching so groß wie noch nie", berichtet er. "Da in den vergangenen Jahren der Verkauf nur eingeschränkt möglich war, haben wir die Auswahl von drei Jahren im Sortiment und zudem viele Neuheiten."

Dass die Herstellerfirmen auch in der Corona-Zeit nicht untätig waren, zeigt sich an der Menge des Angebotes: Da gibt es neben den klassischen Cowboys, Cowgirls, Polizei- und Feuerwehrkostümen dieses Jahr auch neue Modelle im Regal, wie zum Beispiel Harry Potter, Paw Patrol und Pikachu. Beliebt bleiben Disney-Prinzessinnen und Superheldenkostüme.

Der Faschings umzug ist ein ungeschriebenes Muss

Die Umzugsbesucher scheinen demnach dieses Jahr die Qual der Wahl zu haben, was ihre Verkleidung betrifft. Auch Heinz Schwarzenbacher, 76 und ehemaliger Büttenredner der Menkinger Narren, ist wie immer beim Faschingsumzug dabei – aber nur als Zuschauer. Das sei ein "ungeschriebenes Muss", sagt Schwarzenbacher. Er mische sich unters Volk und lasse sich von dem überraschen, was am Auge und am Ohr vorüberziehe. Der 76-Jährige war 30 Jahre lang Büttenredner, sein letzter Auftritt war 2004. Gerne erinnert er sich an die alten Zeiten zurück. "Das waren wunderschöne Zeiten. Ich weiß nicht, welchen Stellenwert der Fasching für die Jugend heute besitzt, für uns hat er einen hohen gehabt", sagt er. Damals habe Feiern noch einen Seltenheitswert gehabt, das sei heute durch die Existenz von Diskotheken nicht mehr so. "Wenn einer heute beim Faschingsdienstag nicht seine Herzkönigin gefunden hat, dann geht er halt am nächsten Tag in die Disco und holt nach, was er gestern versäumt hat."

Ein wenig vermisse er schon die Hochphasen, als es zwischendurch sechs ausverkaufte Narrenabende gab und man diese noch in der alten Jahnhalle vor 400 Zuschauern abhielt. Er sagt aber auch: "Die Leute, die auf den Bierbänken an der Glasbauwand im Rücken saßen, waren danach erkältet, und jede zweite Frau hatte am Ende des Abends eine zerrissene Strumpfhose wegen den Stühlen, die wir dort hatten. Und wo die Toiletten sind, das hat einem schon die Nase signalisiert." Man verkläre vieles im Nachhinein. Sein persönlicher Wunsch: Wieder mehr Büttenreden an den Narrenabenden, gerne auch von der Jugend: "Das wäre schön. Aber ich sehe das aus der Sicht eines 76-Jährigen. Man muss die Jugend fragen, wie sie das sieht."

Jüngere Faschingsfreunde finden sich bei der Faschingsgesellschaft Neufnarria aus Mittelneufnach. Die freut sich über einen gelungenen Saisonstart – und ist momentan sehr entspannt, denn die stressige Phase ist für sie erst mal vorbei. Die stressige Phase, das war kurz vor der Saison, zwischen Weihnachten und Neujahr. Und auch vergangenes Wochenende war einiges los. "Es hat sich etwas aufwendiger angefühlt dieses Jahr, im Team hat es einen kleinen Umschwung gegeben, Aufgaben mussten neu verteilt werden", berichtet Michael Huber, Vorsitzender der Neufnarria. Über die Corona-Zeit habe es schon einen gewissen Schwund gegeben. Aber: "Dafür legen sich die anderen mehr ins Zeug. Alle sind mit im Boot und froh, dass es bisher so gut gelaufen ist." Jeder habe sich gefreut, dass Fasching stattfinden kann und nicht umsonst trainiert wurde, sagt Huber. Sein bisheriges Fazit: "Auch wenn's etwas stressiger war, hat es sich auf jeden Fall rentiert. Und jetzt läuft alles entspannt, und wir genießen es einfach."

"Wir freuen uns auf das Wiedersehen mit den anderen Faschingsgruppen"

Für die Menkinger Narren aus Schwabmünchen als hiesiger Veranstalter von Faschingsumzug, dem Gardetreffen und den zwei Narrenabenden in der Schwabmünchner Stadthalle beginnt der Stress dagegen gerade erst. Dieses Jahr sei durch die kürzere Faschingszeit alles noch komprimierter als sonst, sagt Ulrich Weißenbach, Vorsitzender der Menkinger Narren. Er ist gespannt: Wie viele Leute kommen, sei ungewiss, aber die Menkinger Narren seien voller Hoffnung. Die Umzugsanmeldungen seien vielversprechend, 30 bis 35 Faschingswagen aus der ganzen Region hätten sich angemeldet. Weißenbach vermutet, dass auch die Zuschauer in Feierlaune sein würden: "Die Leute haben Lust auf Rausgehen und lustig sein." Er selbst freue sich am meisten auf den 22. Januar. Da ist in der Stadthalle das 12. Menkinger Gardetreffen angesetzt, erwartet werden 500 Zuschauer und mit 24 eingeladenen Gruppen auch nochmals 500 Leute auf der Bühne. "Das ist zwar stressig, macht aber einen Riesenspaß", sagt Weißenbach. Für ihn der Höhepunkt: Die anderen Faschingsgruppen wiedersehen. "Da kommen alle zusammen und tauschen sich aus. Dass man sich trifft, passiert ja normalerweise schon das ganze Jahr nicht und jetzt waren es sogar drei Jahre." Herausforderungen für die Zukunft liegen für ihn in den Narrenabenden. Denn: "Die Leute, die es interessiert, werden älter. Dass man die neuen Zielgruppen oder die Interessen der Jugend trifft, ist daher auf jeden Fall etwas, woran wir dran sind." Jetzt schaue man aber erst mal auf die kommenden Tage. Man wolle den Zuschauern und Gästen das bestmögliche Programm bieten. Für die närrische Stimmung dürfe da auf jeden Fall eins nicht fehlen, betont er munter: die närrische "Maskenpflicht".