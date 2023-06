Langerringen

18:30 Uhr

Bekannter Chiropraktiker arbeitet mit fast 82 Jahren noch

Der bekannte Chiropraktiker Günther-Otto Merath aus Langerringen möchte mit fast 82 Jahren endlich in den Ruhestand gehen, aber er findet keinen geeigneten Nachfolger.

Seine Arbeit hat ihn ein Leben lang erfüllt und tut es auch heute noch, mit fast 82 Jahren. Doch die Baustellen des Chiropraktikers an seinem eigenen Körper werden mehr, die berufliche Belastung immer heftiger. Deshalb möchte Günther-Otto Merath eigentlich gerne in Ruhestand gehen. Doch da gibt es mehrere Probleme. Seit 2015 sucht er einen Nachfolger, doch findet keinen geeigneten.

Sein Beruf war für Günther-Otto Merath Berufung. „Er ist wunderschön, ein Geschenk Gottes“, sagt er. Doch der Weg dorthin war nicht einfach. Nach einer schwierigen Jugendzeit und langer Selbstfindungsphase begann der gebürtige Kaufbeurer mit 28 Jahren die Ausbildung zum Krankenpfleger an der Hessing-Klinik in Augsburg. „Ein außerordentlicher Glücksfall“, wie Merath sich erinnert. „Durch besondere Fügung drang ich bis zum Chefarzt Guliany vor, der mein Mentor war. Der wollte keine Zeugnisse, sondern nur meine Hände sehen und meinte dann: Am nächsten Ersten kannst Du anfangen.“

