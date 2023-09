Johann-Müller-Gedächtnisweg erinnert an den Stifter

Die Langerringer „Leprosenstiftung“ ist so alt wie die Fuggerei und heute eine moderne Pflegeeinrichtung für ältere Menschen.

Seit einem Monat können sich Besucher des neuen Johann-Müller-Gedächtnisweges in Langerringen ein Bild über die lange Geschichte der Johann-Müller-Altenheimstiftung machen. Durch elf Schautafeln entlang des Wegs soll das öffentliche Bewusstsein über die historische Bedeutung der Johann-Müller-Altenheimstiftung als älteste Sozialstiftung der Region geschärft werden. Gleichzeitig wird die Betreuung von Kranken und Alten als uraltes soziales Thema auch gesellschaftlich buchstäblich ins Zentrum gerückt.

Das Seniorenheim in Langerringen ist schon seit langem weithin bekannt. Inzwischen weiß man auch, dass es im Schorerhof seit rund einem Jahr auch eine Einrichtung der Tagespflege für Senioren, sowie eine Stelle der dezentralen Seniorenberatung des Landkreises Augsburg und verschiedene Angebote für Seniorinnen und Senioren wie den offenen Mittagstisch und den Seniorenfahrdienst gibt. Träger dieser Einrichtungen ist die Johann-Müller-Altenheimstiftung. Allerdings wissen längst nicht alle, welch lange Geschichte sich hinter der „Leprosenstiftung“ – wie viele Einheimische die heutige Johann-Müller-Altenheimstiftung nach wie vor nennen – verbirgt.

Eine der ältesten Sozialstiftungen in der Region

Im vergangenen Jahr feierte die Stiftung ihr 500-jähriges Bestehen. Damit darf die Einrichtung als die wohl älteste Sozialstiftung im südlichen Landkreis Augsburg beziehungsweise im Altlandkreis Schwabmünchen gelten. Historiker stellen die Geschichte der Johann-Müller-Altenheimstiftung auf eine Stufe mit derjenigen der weltbekannten Fuggerei in Augsburg, die in etwa zeitgleich entstanden ist.

Die Gemeinde Langerringen hat dies zum Anlass genommen, den „Johann-Müller-Gedächtnisweg“ zu schaffen. Der besteht aus elf Schautafeln mit den Themen: „Der Stifter“, „Ursprung und Stiftungsgedanke“, „Förderer der Stiftung“, „Vom Siechenhaus zum Leprosenhaus“, „Die Bewohner“, „Regeln des Zusammenlebens“, „Das Wirken der Barmherzigen Schwestern“, „Die Leitung der Stiftung und ihre Organe“, „Verwaltung des Stiftungsvermögens“, „Stiftung als Wohltäterin“ und „Im Wandel der Zeit“ in Anlehnung an die Chronik, welche anlässlich des 500. Gründungsjubiläums herausgegeben wurde. Die entsprechenden Texte stammen aus der Feder von Franz Filser, Wendelin Hämmerle und Dr. Alexander Meyer.

Zahlreiche Schilder informieren die Besucherinnen und Besucher des Johann-Müller-Gedächtnisweges. Foto: Hieronymus Schneider

Zehn Tafeln finden sich entlang des Johann-Müller-Gedächtniswegs rund um das Stammhaus der Johann-Müller-Altenheimstiftung in der Hiltenfinger Straße 13 in Langerringen – dem Ort, an dem bereits vor 500 Jahren das erste Gebäude stand. Die elfte Schautafel findet sich direkt vor dem Schorerhof in Langerringen (Hauptstraße 50). Dargestellt werden die Person des Stifters Johann Müller, der als einstiger Langerringer später als Bürger Augsburgs zu beträchtlichem Wohlstand gelangt sein muss, sowie die Entwicklung der Stiftung über fünf Jahrhunderte vom mittelalterlichen Siechen- oder Leprosenhaus bis hin zu einer modernen Einrichtung mit einem bemerkenswerten Angebot an Pflege-, Betreuungs- und Dienstleistungen für Senioren und Angehörige.

Direkt neben der Schautafel Nummer 7 an der Johann-Müller-Straße lädt eine neue Sitzbank zum Verweilen ein. Sie soll gleichzeitig als „Ausflugsziel“ für die Bewohnerinnen und Bewohner des Stammhauses der Johann-Müller-Altenheimstiftung in einem für sie erreichbaren Radius fungieren und so das Freizeitangebot bereichern und generationenübergreifende Begegnungen fördern. Dazu ist die Bank bewusst in einem Halbkreis konstruiert, um den Blickkontakt beim Sitzen und dadurch den Austausch zu erleichtern.

Legen kräftig Hand an am Johann-Müller-Gedächtnisweg: (von links) Altbürgermeister Konrad Dobler, der amtierenden Bürgermeister Marcus Knoll sowie zweiter Bürgermeister Stefan Baur. Foto: Hieronymus Schneider

Ermöglicht wurde das Projekt zum einen durch die Förderung der Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE) „Zwischen Lech und Wertach“ im Rahmen des Regionalbudgets 2023 in Bayern. Der Dank der Gemeinde Langerringen gilt aber auch allen, die beim Aufstellen der Schautafeln sowie der Bank Hand mit angelegt und damit den entscheidenden Beitrag zum Gelingen des Projekts geleistet haben. (AZ)