Radverkehr in Langerringen: es geht nur mit Förderung

Plus Für die Gemeinden Langerringen und Hiltenfingen gibt es viele Anliegen für den ländlichen Radverkehr. Eine Förderung ist für den Radwegeausbau essentiell.

Das gemeinsame Radverkehrskonzept für die sieben in der „ILE (Integrierte ländliche Entwicklung) - Zwischen Lech und Wertach“ verbundenen Gemeinden wird durch einzelne Workshops erarbeitet. Für Langerringen und Hiltenfingen fand er vergangene Woche im Langerringer Gemeindezentrum statt. Warum eine "Luxuslösung" kaum realisierbar ist.

Neben den beiden Bürgermeistern Marcus Knoll und Robert Irmler nahmen auch mehrere Gemeinderäte und Vielradler aus beiden Gemeinden teil. Eva Mast vom ausführenden Planungsbüro „topplan“ moderierte den Workshop. Hauptanliegen der knapp 20 Teilnehmer waren gute Radverbindungen zwischen den beiden Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft, sowie zu allen Ortsteilen wie Schwabmühlhausen und Gennach.