Staudenbahnfahrt mit Festakt in Markt Wald

Die Bahnbetriebsgesellschaft Stauden verabschiedet sich von ihrem nördlichen Abschnitt. Am Sonntag gibt es noch einmal die Möglichkeit, die komplette Strecke zu bereisen.

Nach 23 Jahren verabschiedet sich die Bahnbetriebsgesellschaft Stauden mbH am Sonntag, 27. August, von ihrem nördlichen Teilabschnitt Gessertshausen – Markt Wald. Kurz vor dem Übergang der Betriebsführung der Schieneninfrastruktur an die Stadtwerke Ulm, der am 1. September erfolgen wird, besteht noch einmal die Möglichkeit, unter Federführung der BBG Stauden mbH die Staudenbahn zu bereisen.

Die Züge verkehren ab Augsburg Hbf um 9.06 und 14.06 Uhr in Richtung Markt Wald und halten auch in Oberhausen, Neusäß, Westheim, Diedorf und Gessertshausen sowie allen Haltestellen der Staudenbahnstrecke. In Markt Wald geht es um 11.54 und 17.54 Uhr zurück in Richtung Augsburg. Die Mitnahmemöglichkeit von Rädern ist begrenzt, AVV-Fahrscheine sowie das Deutschlandticket gelten nicht, Fahrkarten gibt es nur im Zug.

Fahrplan Staudenbahn am 27. August

Fahrtrichtung Augsburg Hauptbahnhof - Markt Wald

Augsburg Hbf 09:06, Augsburg-Oberhausen 09:10, Neusäß 09:15*, Westheim 09:18, Diedorf 09:23*, Gessertshausen 09:28, Margertshausen 09:33*, Fischach 09:42, Wollmetshofen 09:47*, Langenneufnach 09:52, Walkertshofen 10:01*, Reichertshofen 10:06*, Mittelneufnach 10:11, Oberneufnach 10:16*, Markt Wald 10:20.

Augsburg Hbf 14:06, Augsburg-Oberhausen 14:10, Neusäß 14:15*, Westheim 14:18, Diedorf 14:23*, Gessertshausen 14:28, Margertshausen 14:33*, Fischach 14:42, Wollmetshofen 14:47*, Langenneufnach 14:52, Walkertshofen 15:01*, Reichertshofen 15:06*, Mittelneufnach 15:11, Oberneufnach 15:16*, Markt Wald 15:20.

Fahrtrichtung Markt Wald - Augsburg Hauptbahnhof

Markt Wald 11:54, Oberneufnach 11:58*, Mittelneufnach 12:03, Reichertshofen 12:08*, Walkertshofen 12:13*, Langenneufnach 12:22, Wollmetshofen 12:27*, Fischach 12:37, Margertshausen 12:45*, Gessertshausen 12:54, Diedorf 12:59*, Westheim 13:04, Neusäß 13:07*, Augsburg-Oberhausen 13:13, Augsburg Hbf 13:20.

Markt Wald 17:54, Oberneufnach 17:58*, Mittelneufnach 18:03, Reichertshofen 18:08*, Walkertshofen 18:13*, Langenneufnach 18:22, Wollmetshofen 18:27*, Fischach 18:37, Margertshausen 18:45*, Gessertshausen 18:54, Diedorf 18:59*, Westheim 19:04, Neusäß 19:07*, Augsburg-Oberhausen 19:13, Augsburg Hbf 19:20.

AVV-Fahrtkarten und das Deutschlandticket werden nicht anerkannt.

Haltestellen mit *-Symbol: Der Zug hält hier nur bei Bedarf; bitte machen Sie sich bemerkbar.

Am Bahnhof Markt Wald findet ab 16 Uhr ein kleiner Festakt statt, bei dem einige "Urväter" des Projekts Staudenbahn zu Wort kommen und auf die vergangenen 23 Jahre zurückblicken. Der Festakt wird musikalisch umrahmt, für Getränke ist gesorgt. Im Südabschnitt (Markt Wald -) Ettringen – Türkheim Bahnhof bleibt die BBG Stauden mbH aktiv, ebenso im Nordabschnitt als Dienstleister für die Stadtwerke Ulm. Die Stauden-Verkehrs-GmbH führt auch weiterhin bei Bedarf Sonderfahrten für größere Gruppen auf der Staudenbahn durch. (AZ)