Bergmesse in der Pfarreiengemeinschaft Stauden mit neuem Kaplan

Plus Ihren neuen Kaplan begrüßte die Pfarreiengemeinschaft Stauden während der Bergmesse in Mickhausen. Seinen Vorgänger zieht es ins Allgäu.

Dr. Ambrose Onwumere Ikwuagwu ist der neue Kaplan in den Stauden und hat Anfang September seine Tätigkeit aufgenommen. Während der Bergmesse, die jeden Herbst einmal in den Stauden stattfindet, wurde er nun offiziell von den Gläubigen der Pfarreiengemeinschaft begrüßt.

Viele Gottesdienstbesucher nutzten die Möglichkeit, den neuen Kaplan kennenzulernen und um zu sehen, wer nun Pfarrer Andreas Schmid bei den kirchlichen Aufgaben für die Pfarreien Grimoldsried, Langenneufnach, Mickhausen, Mittelneufnach, Reichertshofen und Walkertshofen unterstützt. Kaplan Ambrose stammt aus Nigeria und war zuvor in der Pfarreiengemeinschaft Buchloe als Kaplan tätig.