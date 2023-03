Darauf hofft der neue Organisator des Mickhauser Bergrennens

Plus Mit Klaus Morhammer hat das Mickhauser Bergrennen einen neuen Organisationsleiter gefunden. Der Motorsport-Experte hat einen Wunsch.

In einem halben Jahr wird es in Mickhausen wieder laut. Am Wochenende vom 30. September bis zum 1. Oktober steigt die 40. Auflage des Bergrennens. Für die Organisation ist dieses Jahr zum ersten Mal Klaus Morhammer zuständig. Der 62-Jährige wurde bei der Hauptversammlung des Automobil Sport Clubs (ASC) Bobingen kürzlich als neuer Organisationsleiter vorgestellt.

Er tritt die Nachfolge von Hinrich Groeneveld an, der nach vier Jahren aus zeitlichen Gründen aufgehört hat. Morhammer kennt sich im Bereich Motorsport bestens aus, organisiert seit vielen Jahren Rennen. Als er gefragt wurde, ob er die Organisationsleitung übernehmen wolle, musste er nicht lange überlegen. Der große Zeitaufwand war für ihn bislang nie ein Problem, als freier Journalist kann er sich seine Aufträge flexibel einteilen.

Beim Bergrennen in Mickhausen, wo die Fahrer einen Höhenunterschied von 76 Metern überwinden, war Morhammer schon ein paar Mal als Zuschauer. Nun organisiert er die nächste Auflage. Auch wenn er dafür aufgrund seiner Erfahrung "nicht ins kalte Wasser springen" muss, wie er sagt, muss er sich in den nächsten Wochen in die Themen rund ums Bergrennen einarbeiten. Er muss Genehmigungen einholen, den Streckenaufbau planen, aber sich auch um viele Dinge abseits der Rennstrecke kümmern, zum Beispiel Sanitäranlagen.

Die Organisatoren des Bergrennens hoffen auf gutes Wetter

Der Mickhauser Berg galt in seinen Glanzzeiten in den 60er- und 70er-Jahren als Deutschlands schnellste Bergstrecke. Aufgrund immer strengerer Auflagen und gestiegener Kosten wurde die Veranstaltung 1986 eingestellt. 2001 wurde das Rennen vom ASC Bobingen wiederbelebt. 2020 und 2021 konnte das Bergrennen aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden.

Was die Zuschauer dieses Jahr rund um die 2,2 Kilometer lange Strecke genau erwartet, könne er noch nicht sagen, meint Morhammer. "Ich muss erst mal viele Leute kennenlernen, viele Gespräche führen." Er hofft, dass anders als im Vorjahr heuer auch das Wetter mitspielt. "Damit steht und fällt alles", sagt er.

Im vergangenen Jahr kamen bei Regenwetter rund 4000 Zuschauer. Die waren dringend nötig, damit sich die Veranstaltung finanziell trägt. Es gab auch schon Jahre mit deutlich mehr Zuschauern, 2006 lockte die Veranstaltung rund 25.000 Motorsport-Fans an. Langfristig ist der Plan, das Bergrennen in den Sommer zu verlegen. Aufgrund des Wechsels in der Organisationsleitung war das für dieses Jahr aber noch kein Thema.

Gehen beim Bergrennen dieses Jahr wieder E-Autos an den Start?

Auch Wolfgang Glas vom ASC Bobingen hofft auf gutes Wetter. Der 52-Jährige ist seit der Wiederbelebung des Bergrennens 2001 dabei und kümmert sich seither mit um die Organisation der Großveranstaltung. "Wenn nicht so viele Zuschauer kommen, haben wir deutlich weniger Einkünfte", betont er. "Die brauchen wir aber."

Glas geht dieses Jahr nochmal an den Start – womöglich zum letzten Mal, wie er andeutet. Eigentlich wollte er schon aufhören, heuer fährt er seit 30 Jahren Rennen. Zu diesem Anlass will er allerdings nochmal ins Cockpit steigen. Kritik an der Nachhaltigkeit von Autorennen findet Glas "überzogen". Zum Fußball würden die Fans auch mit dem Auto durch ganz Deutschland fahren. Und mit nur rund zwei Kilometern sei die Strecke beim Bergrennen sehr kurz.

Solche Kritik bekommt auch der "neue Oberhäuptling", wie Glas Organisationsleiter Klaus Morhammer nennt, immer wieder mit. Er sieht das Thema allerdings gelassen. "Jeder darf seine Meinung haben", sagt er. 2019 gingen beim Bergrennen erstmals auch E-Autos an den Start. Morhammer könnte sich das auch für die diesjährige Auflage vorstellen. "Das Thema E-Autos ist allgegenwärtig", sagt er. Eine Entscheidung sei noch nicht gefallen.