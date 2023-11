Mickhausen

In Mickhausen schweben die Glocken ein

Plus Die 330 Jahre alten Schmuckstücke sind zurück im Schloss. Künftig läuten sie bei besonderen Anlässen. Früher sollte ihr Klang die Menschen vor Unheil schützen.

Kriege und Frieden, Trauer und Freude: Viel haben die beiden 330 Jahre alten Glocken miterlebt, die jetzt wieder im Staudenschloss Mickhausen hängen. Sie wurden gereinigt und ihre Aufhängung erneuert. Bei besonderen Anlässen sollen sie in Zukunft wieder läuten. Und die Menschen in der Gegend beschützen – so jedenfalls ist es im Volksglauben übertragen.

Zog ein Unwetter auf, dann wurden früher die Glocken geläutet. Angeblich konnten geweihte Glocken die schwarzen Wolken vertreiben und gleichzeitig gefürchteten Blitzeinschlag verhindern. Der Aberglaube besagte, dass ein Unwetter so weit gebannt war, wie der Schall der Glocke reichte. Noch vor einigen Jahrzehnten war die Wetterglocke in der Dorfgemeinschaft verankert. Bei den Ministranten des "Unterdorfes" von Mickhausen, die in der Schlosskapelle den Altardienst leisteten, war das Läuten der Wetterglocke bei drohenden Gewittern eine begehrte Tätigkeit: Denn damit verdienten sich die Messdiener ein kleines Trinkgeld oder eine süße Belohnung aus der Schlossküche. "Das Wetterläuten war vor allem im Alpenraum weit verbreitet", erklärt Rudolf Perner. In seiner Passauer Glockengießerei wurden die beiden Mickhauser Glocken wieder auf Vordermann gebracht.

