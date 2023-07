Schlägerei in Königsbrunn: Angeklagte erhalten Bewährungsstrafen

Zwei junge Männer mussten sich in Augsburg vor Gericht verantworten, weil sie bei einer Schlägerei in Königsbrunn zwei andere übel zugerichtet hatten.

Eigentlich sollte es ein klärendes Gespräch werden, doch dann lief die Sache völlig aus dem Ruder, als sich in Königsbrunn im Dezember 2021 mehrere junge Männer trafen. Es ging um einen Familienstreit und endete in einer üblen Schlägerei, bei der zwei Beteiligte mit Metall-Gegenständen auf ihre Opfer einschlugen und sie erheblich verletzten. Die beiden Männer mussten sich nun vor dem Augsburger Jugendschöffengericht verantworten.

Gut gefüllt waren die Plätze bei den Anklägern und den Verteidigern. Der Jüngere der beiden Angeklagten (20 Jahre alt) hatte gleich zwei Rechtsanwälte mitgebracht, der ältere (27 Jahre) einen. Auch auf der anderen Seite, wo die Vertreter der Anklage sitzen, waren mehr Juristen als gewöhnlich vor Ort. Neben der Staatsanwältin hatten dort auch zwei Vertreter der beiden Geschädigten Platz genommen.

Die Opfer der Schlägerei in Königsbrunn erlitten schwere Verletzungen

Die Staatsanwältin warf beiden Angeklagten gefährliche Körperverletzung vor. Außerdem musste sich der Ältere der beiden Männer wegen Beleidigung verantworten. Die Angeklagten sollen mit einem Hundehalsband aus Metallgliedern und einem Metallrohr auf die Geschädigten eingeprügelt haben, die unter den heftigen Schlägen zu Boden gingen. Dabei erlitt eines der Opfer eine etwa sechs Zentimeter lange Platzwunde am Hinterkopf, eine Schädelprellung, ein Schleudertrauma an der Halswirbelsäule sowie zahlreiche Prellungen und Hautabschürfungen. Der zweite Geschädigte erlitt eine Thoraxprellung, also eine eine Verletzung des Brustkorbs.

Nach der Verlesung der Anklageschrift beantragte der Verteidiger des 27-Jährigen ein Rechtsgespräch. Anschließend berieten sich die Verteidiger mit ihren Mandanten, ehe der Prozess nach etwa 50 Minuten Pause fortgesetzt wurde. Alle Beteiligten hatten sich auf einen "Deal" geeinigt, sodass die Zeugen wieder nach Hause geschickt werden konnten. Weil beide Angeklagten Geständnisse ablegten, einigten sich Gericht, Verteidigung, Staatsanwaltschaft und Opferanwälte darauf, dass für den 27-Jährigen eine Bewährungsstrafe zwischen 22 und 24 Monaten und für den 20-Jährigen eine Jugendstrafe zwischen 18 und 20 Monaten verhängt werden soll, die ebenfalls zur Bewährung ausgesetzt wird. Außerdem soll der 27-Jährige ein Schmerzensgeld in Höhe von 3500 Euro an die Geschädigten zahlen. Der Jüngere der Angeklagten soll ein Anti-Aggressions-Training im Rahmen eines Kurses machen.

Ein Angeklagter erhält zweite Bewährungsstrafe

Bei dem 20-Jährigen war jedoch noch eine zweijährige Bewährungsstrafe anhängig. Er hatte mit Drogen gedealt und einem Kunden, der nicht zahlen konnte, mit einem Messer gedroht. Im Jugendstrafrecht ist es aber möglich, mehrere Bewährungsstrafen zu verhängen. Das kommt eher selten vor, doch in diesem Fall haben sich die Beteiligten darauf geeinigt.

Ausschlaggebend war hierfür die Aussage seines Bewährungshelfers. "Er ist sehr kooperativ gewesen und zuverlässig zu den Terminen erschienen", sagte der vor Gericht über den 20-Jährigen. Ähnlich äußerte sich die Vertreterin der Jugendgerichtshilfe, die ausführte, dass der Angeklagte seine Mittlere Reife nachgeholt habe und nun das Fachabitur anstrebe.

Es ging also nur noch um die Höhe der Strafe, und hier forderte die Staatsanwältin eine Bestrafung im oberen Bereich. Zugunsten der Angeklagten spräche vor allem das Geständnis, zu ihren Ungunsten aber die Schläge mit Metall-Gegenständen auf die am Boden liegenden Opfer. Weil die Bewährung so gut laufe, könne man eine weitere Bewährungsstrafe verhängen. Die Rechtsanwälte plädierten für eine Strafe im unteren Bereich. Sie betonten, dass die Angeklagten dem Gericht durch ihre Geständnisse viel Zeit erspart hätten.

Geständnisse der Täter ermöglichen Bewährungsstrafen

Richterin Sandra Mayer schloss sich eher den Ausführungen der Staatsanwältin an und verhängte für den 27-Jährigen eine zweijährige Bewährungsstrafe und für den 20-Jährigen eine Jugendstrafe von 20 Monaten. "Die Geständnisse decken sich mit den Ergebnissen der Beweisaufnahme, sodass wir ein relativ eindeutiges Bild haben. Bei beiden haben sich die Geständnisse massiv zu ihren Gunsten ausgewirkt, sonst wären wir schnell in einem Bereich gelandet, bei dem die Strafen nicht mehr zur Bewährung hätten ausgesetzt werden können." Auch die Richterin hob den positiven Bericht des Bewährungshelfers hervor, weshalb der 20-Jährige eine erneute Bewährungsstrafe erhielt: "Es ist jetzt ein Jahr nichts mehr vorgefallen und wir alle hoffen, dass es so bleibt. Das ist für Sie die letzte Chance", betonte die Richterin.