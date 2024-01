Spannende Wettkämpfe bei den Gaumeisterschaften

Auf der Anlage der Singoldschützen Großaitingen wurden die Meisterschaften im Schützengau Lech-Wertach mit der Luftpistole und den Disziplinen Auflage Luftgewehr und Luftpistole ausgetragen.

Das beste Ergebnis mit der Luftpistole, hier wurden 40 Schuss abgegeben, erzielte bei den Herren 1 Markus Wiatrek von Auerhahn Reinhartshausen mit 381 Ringen vor Markus Högg ( Mittelstetten/371 Ringe) und Alexander Leuchtle (Singold Großaitingen/368 Ringe). Bei den Herren 2 gewann Markus Gebele mit 369 Ringen. Der Titel für die Mannschaft Herren 1 und 2 ging an Auerhahn Reinhartshausen mit 1091 Ringen. Bei den Damen 1 und 2 gewann Alexandra Hack (Hubertus Langenneufnach/350 Ringe). Den Titel bei den Damen 2 gewann Brigitte Hämmerle, Fortuna Klimmach, mit dem besten Ergebnis bei den Damen von 354 Ringen. Den Sieg bei der Mannschaft Damen ging an die Brunnenschützen Königsbrunn mit 950 Ringen.

Weitere Titel gingen an:

Herren 5 Josef Wegscheider , Singold Großaitingen, 367 Ringe

Damen 3 Elke Wittmer-Goßner , ZSG Großaitingen, 351 Ringe

Herren 3 Ralf Wieler , Singold Großaitingen, 368 Ringe

In den Auflage-Wettbewerben wurde ein Programm mit 30 Schuss auf 1/10 Wertung absolviert. Bei der Auflage Luftpistole setzte sich der favorisierte Heinrich Mehr mit 305,0 Ringen durch. Mehr Starter waren im Auflage, Wettbewerb mit dem Luftgewehr, am Start. Die Titel gingen hier an:

Senioren I Andres Zollbrecht, Brunnenschützen Königsbrunn , 313,0 Ringe

Auf den Plätzen entschieden oft nur Zehntelringe über die Platzierungen. Bei den Mannschaften ging der Sieg bei den Senioren I-II an die SG Schwabegg mit 928,6 Ringen, bei den Senioren 3-5 gewann das Team der Brunnenschützen Königsbrunn mit 934,6 Ringen. (AZ)