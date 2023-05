Das ist beim Blaulichttag in Schwabmünchen geboten

Spektakuläre Vorstellungen und Mitmachaktionen sind am 7. Mai auf dem Schwabmünchner Schulgelände beim Blaulichttag geplant.

Die Planung für eine der größten Veranstaltungen in Schwabmünchen, zumindest des Jahres 2023, läuft auf vollen Touren, und das seit Jahren. Doch jetzt steht der Termin endgültig fest: Der Blaulichttag, ein Erlebnistag der hiesigen Blaulicht-Organisationen auf dem Gelände der Leonhard-Wagner-Schulen, findet am Sonntag, 7. Mai, statt. Es gibt nicht nur viel zu sehen, zu erleben, mitzumachen, sondern auch etwas zu gewinnen.

Die Idee für den Blaulichttag in Schwabmünchen gibt es schon lange

Bereits 2009 setzten sich die Blaulicht-Organisationen in Schwabmünchen (Freiwillige Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, Polizei, Bayerisches Rotes Kreuz mit Wasserwacht, Verkehrswacht, Johanniter, Werksfeuerwehr Osram und Automobilclub Schwabmünchen) zusammen und sprachen über einen gemeinsamen Tag mit vielen Attraktionen an einem Tag im Mai. Schnell kamen sie auf einen gemeinsamen Nenner und traten in die konkrete Planung ein. Doch Pläne für einen Termin 2020 wurden von Corona durchkreuzt. Daran änderte sich auch 2021 und 2022 nichts. Da jetzt die Pandemie wohl kein Problem mehr für die Veranstaltung darstellt, steht der Termin am Sonntag, 7. Mai, von 10 bis 17 Uhr fest.

Geplant ist ein Tag mit einem bunten Programm an Attraktionen für Jung und Alt. Es reicht von Musik (Stadtmusikkapelle), Ausstellungen und fröhlichen Spielen über Mitmachaktionen, Wissensvermittlung und Job-Börsen verschiedener Blaulicht-Organisationen bis hin zu Hubschrauber-, Unfall- und Einsatzszenarien mit spektakulären Vorführungen, auch mit Diensthunden. Darbietungen finden auf dem gesamten Schulfreigelände der Leonhard-Wagner-Schulen und teilweise in der Mensa statt. Außerdem gibt es deutsche und amerikanische Oldtimer-Einsatzfahrzeuge zu bewundern. Selbstverständlich ist auch für das leibliche Wohl an mehreren Ess- und Getränkestationen gesorgt. Das Attraktionen-Programm umfasst an 20 Stationen rund 50 Angebote wie Tauchcontainer, Unfallautos, Aufprallsimulation, Kletterwand, Hüpfburg, Löschspiele, Kinder-Polizei-Ausweise, Elektro-Zweiräder, Rauschbrillenparcours, Sehtest, Hubschraubersimulator und vieles mehr.

Die Blaulicht-Organisationen Schwabmünchens wollen an diesem Tag zeigen, wie unter anderem Feuerwehr, THW, Johanniter und Polizei aufeinander eingespielt sind und sich gegenseitig unterstützen. Das wird zum Beispiel bei der Rettung von Verschütteten und bei der spektakulären Simulation eines Verkehrsunfalls auf der Autobahn gezeigt.

Zum Unterhaltungsprogramm zählt neben vielen anderen Attraktionen für Erwachsene und Kinder auch eine sogenannte Blaulichtrallye, bei der attraktive Preise gewonnen werden können, die man nicht kaufen kann, zum Beispiel eine Mitfahrt auf der Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Schwabmünchen über das Gelände an den Leonhard-Wagner-Schulen in 30 Meter Höhe.

Das Programm beim Blaulichttag im Überblick

Die Vorführungen am großen Blaulichttag in Schwabmünchen am Sonntag, 7. Mai, im Überblick: