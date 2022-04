Schwabmünchen

06:30 Uhr

Die neue Freilufthalle in Schwabmünchen wird teurer

Es geht voran beim Bau der Freilufthalle in Schwabmünchen, die im Juni fertig sein soll.

Plus Das Gerüst steht schon - bald wird die neue Freilufthalle in Schwabmünchen eröffnet. Doch das Projekt wurde teurer als erwartet.

Von Norbert Staub

Einiges getan hat sich in den letzten Tagen am Schwabmünchner Sportzentrum in der Riedstraße: Dort, wo monatelang nur eine Baugrube zu sehen war, steht jetzt das Gerüst der neuen Freilufthalle. Auch das Dach wurde schon aufgesetzt. Doch es wird noch ein paar Tage dauern, ehe die Sportlerinnen und Sportler das neue Angebot nutzen können.

