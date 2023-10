Schwabmünchen

13:59 Uhr

Hund Sammy darf endlich wieder bei seinem Herrchen sein

Plus Werner Pritschow musste seinen geliebten Hund Sammy hergeben. Eine Mitarbeiterin im AWO-Seniorenheim Schwabmünchen gibt der Geschichte eine glückliche Wendung.

Von Jana Korczikowski

Es war ein schlimmer Moment für Werner Pritschow, als er gezwungen war, sich von seinem einzigen Begleiter zu trennen. Der sieben Jahre alte Rüde Sammy war schon als Welpe der beste Freund des Seniors, der ihn nie wieder zu Gesicht bekommen sollte. Dann kam alles anders als geplant.

Jahrelang hatte Pritschow keinen festen Wohnsitz und lebte mit Sammy in einem Wohnwagen, mit dem der 85-Jährige in der Region umherzog. Aufgrund schwieriger Zustände, in denen Hilflosigkeit eine Rolle spielte und auch Polizei und das Veterinäramt involviert waren, wurde Pritschow ein Betreuer zugeteilt, der sich um Sammy kümmern sollte. "Dass Herr Pritschow nicht mehr selbst für den Hund sorgen konnte, war klar. Zumal der auch als Ausreißer bekannt war", betont Sabina Gaßner, Geschäftsführerin des Tierschutzvereins Augsburg. Derartige soziale Notlagen endeten oft schlimm, sowohl für den Menschen, der sich trennen muss, als auch für das Tier. Pritschows Betreuer gab den Hund nach kurzer Zeit im Friedberger Tierheim Lech-Arche ab.

