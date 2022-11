Junge Talente spielen Konzerte der Kontraste

Bei der 26. Auflage der "Konzerte junger Talente" in der Schwabmünchner Stadthalle erleben die Gäste viele Höhepunkte.

Fantastisch, wunderbar, grandios: So umschrieb Carolina Trautner, die frühere Staatsministerin, das Gefühl in der Schwabmünchner Stadthalle. Sie durfte bei den Konzerten junger Talente als Überraschungsgast bei einem Saxophon-Medley mitspielen.

Die Landtagsabgeordnete bekannte: "Eine Plenarrede im Landtag ist nichts dagegen." Zu den jungen Talenten zählt die 61-Jährige sicherlich nicht mehr. Allerdings ist ihr Talent relativ jung: Denn Trautner hatte erst vor einigen Jahren intensiv mit dem Saxophonspielen begonnen und Unterricht genommen.

Seit der Grundschule an der Harfe

Bei den echten jungen Talenten, die am Wochenende in Schwabmünchen mitwirkten, begann die musikalische Karriere schon früher. Franziska Lohmann aus Königsbrunn wollte zum Beispiel schon in der Grundschule unbedingt Harfe lernen. Bei den Konzerten junger Talente spielte sie "Drei Nüsse für Aschenbrödel". Unter den Zuschauerinnen und Zuschauern saß ihre frühere Lehrerin Monika Galkin. Weniger märchenhaft, sondern sehr emotional war das Solo von Leila Nadjafi aus Bobingen mit dem Akkordeon. Die 16-jährige Landes- und Bundespreisträgerin bei "Jugend musiziert" spielte mit Leidenschaft und Hingabe Tango. Zuvor hatte sie mit ihren Geschwistern Ferdinand (10) und Elisa (13) am Flügel gesessen. Zu dritt teilten sie sich 88 Tasten, um mit klassischer Musik zu begeistern.

18-jähriger Sänger steht vor großer Karriere

Das Konzertprogramm unter der musikalischen Leitung von Wolfgang Scherer bot viele Kontraste: Auf den Gruß der Alphornbläsergruppe des Musikvereins Großaitingen folgte etwa der Paukenschlag mit "Also sprach Zarathustra", um dann frei nach James Last fröhlich auszurufen, dass die "Welt morgens um Sieben noch in Ordnung ist". Dynamisch wurde es bei "Merry Go Round" mit der Neusässer Klarinettistin Anna Schilling, gefolgt vom Landespreisträger Gesang, Kris Karg aus Friedberg. Nach seinem "You Give Me Something" war klar: Das Ende der Karriereleiter hat der frisch gebackene 18-Jährige noch lange nicht erreicht. Das gilt auch für die Bavaro-Indie-Band Loamsiader. Die Augsburger Band gründete sich in diesem Jahr. Ihre energiegeladenen Konzerte sind aber meistens ausverkauft. Moritz "Mo" Ludl war begeistert vom Zusammenspiel mit dem Lech-Wertach-Orchester und sagte: "Wir haben noch nie mit so vielen Menschen gespielt."

Über 250 Mitwirkende

Vermutlich hat die Bühne der Stadthalle auch noch nie so viele junge Menschen gesehen, als die Kinder und Jugendlichen der Leitershofer Musikschule Beathof lautstark "Seven Nation Army" von The White Stripes spielten. Während der beiden Corona-Jahre durfte jeder Schüler einzeln das Rockstück einspielen – daraus entstand ein spannendes Video. Jetzt wurde es live gespielt – einfach gewaltig. Das Prädikat galt auch für den Auftritt der Brasserei, der Jugendblaskapelle des Musikvereins Großaitingen. Der Nachwuchs hatte jüngst den Videowettbewerb Movissimo des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM) gewonnen und spielte "West Coast" von One Republic.

Mimi und Josy zum Schluss

Einige Jahrzehnte zurück, ging es beim Hit-Medley mit Luisa Mayr aus Langerringen, Bianca Steinbusch aus Bobingen und Denise Ihler aus Neusäß. Die Sängerinnen erhielten für ihren Auftritt rote Rosen. Darüber freuen durften sich auch Mimi Elisabeth und Josefin Elvira Vogler, bekannt als Mimi und Josy. 2019 gewannen sie bei der Musik-Castingshow "The Voice Kids" und wissen seitdem im Internet ein Millionenpublikum hinter sich. Dominik Scherer beschrieb die Augsburger Schwestern als bodenständig, fleißig und freundlich – von Starallüren also keine Spur. Unter dem Namen Havet veröffentlichten sie zuletzt "Mama's Lullaby". Perfekt mit Videoprojektion untermalt und musikalische anspruchsvoll im Zusammenspiel mit dem Orchester wurde auch "Sea" zu einem der Höhepunkte des Abends, der unter anderem mit Elvis Presley, dem gewünschten Fluch der Karibik und stehenden Ovationen für die Erfinder der "Konzerte junger Talente" zu Ende ging.