Stephan Zinner kommt am 28. Februar nach Schwabmünchen

Wer kennt ihn nicht als Metzgermeister Simmerl? In wenigen Tagen ist Stephan Zimmer mit seinem neuesten Kabarett-Programm in der Stadthalle Schwabmünchen zu sehen.

Polizeiruf, Tatort, Hubert ohne Staller, die Rosenheim-Cops – das sind nur einige der bekanntesten Fernsehserien, in denen Stephan Zinner zu sehen ist. Bekannt wurde er auch mit seiner Rolle als Metzgermeister Simmerl in den Eberhofer-Krimis. Zinner hat auch ein musikalisches und parodistisches Talent. Eine Kostprobe seines Könnens hat er dem Schwabmünchener Publikum bereits in der Buchhandlung Schmid präsentiert. Am Mittwoch, 28. Februar, kommt er mit seinem neuesten Programm "Der Teufel, das Mädchen, der Blues und Ich" in die Stadthalle Schwabmünchen.

Stephan Zinners neues Programm ist musikalisch vom Blues geprägt.

Zinners neues Programm ist musikalisch vom Blues geprägt. Obwohl diese Musikrichtung eigentlich etwas Trauriges hat, wird der Abend mit ihm und dem musikalischen Tausendsassa Peter Pichler trotzdem beschwingt, ja geradezu fröhlich. Denn der Münchner erzählt Geschichten, schweift manchmal auch zu Rock- und Country-Einlagen um. Inhaltlich geht es um die Familie, die Frau, den Sohn, die Töchter und deren Freunde. Und auch um oberkörperfreie Zonen, Bergtouren, die Disco, Fahrradfahrer, Foodblogger und mehr. Und natürlich alles im Dialekt.