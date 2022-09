Tödlicher Unfall: Radfahrer wird von Auto erfasst und stirbt

Ein Auto erfasst am frühen Montagabend zwischen Mickhausen und Schwabmünchen einen E-Bike-Fahrer. Der 76-Jährige erliegt seinen Verletzungen.

Noch bis weit in die Nacht war der Abschnitt zwischen der Antoniuskapelle und der Querung eines landwirtschaftlichen Weges an der Krumbacher Straße hell erleuchtet. Schon von Weitem war das Zucken der Blaulichter zu erkennen und ließ nichts Gutes erahnen.

Am Unfallort fiel sofort auf, dass das sonst übliche Handeln der Einsatzkräfte eingestellt war – ein weiteres schlechtes Zeichen. Am Fahrbahnrand stand ein Auto, das an der Front, vor allem aber an Scheibe und Dach massiv beschädigt war. Einige Meter weiter hinten lag ein Fahrrad am Fahrbahnrand.

Tödlicher Unfall bei Schwabmünchen: Genauer Hergang noch unklar

Dies gehörte einem 76-Jährigen, der am Montagabend kurz nach 18 Uhr zwischen der Wertach und Schwabmünchen von dem Auto erfasst wurde. Der Autofahrer, der von der Leuthau kam und in Richtung Schwabmünchen unterwegs war, stieß kurz vor der Antoniuskapelle mit dem Pedelec-Fahrer zusammen, berichtet die Polizei. Der Aufprall war so stark, dass der Notarzt an der Unfallstelle nur noch den Tod des Mannes feststellen konnte. Der Autofahrer kam mit einem Schock und leichten Verletzungen in die Wertachklinik nach Bobingen.

Zwar verläuft neben der Straße ein Radweg, aber der Unfall passierte laut der Schwabmünchner Polizei auf der für Kraftfahrzeuge vorgesehenen Fahrbahn. Ob der Radfahrer die Straße kreuzen oder auf ihr weiterfahren wollte, sei derzeit unklar. Ein Gutachter war am Montag vor Ort, um den genauen Hergang des Unfalls zu klären. Es entstand ein Schaden in Höhe von 8000 Euro. Die Straße war bis 23 Uhr gesperrt und Einsatzkräfte der Feuerwehr Schwabmünchen sicherten die Unfallstelle ab. Das Auto musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro.

