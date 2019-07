vor 20 Min.

Ein großer Wurf

Maria Schuster und Tanja Wolf sind Vize-Europameister. Sechs Sportler aus Bobingen und Schwabmünchen waren bei den Titelkämpfen in Stockholm dabei

Schwabmünchen/Bobingen Im schwedischen Stockholm fanden vor Kurzem die Shorinji-Kempo-Europameisterschaften – European Taikai genannt – und die „European Regional Unity Study Session“ statt. Auch die Nationalmannschaft war mit dabei und bestand aus zehn Athletinnen und Athleten, davon vier aus Berlin, drei aus dem TSV-Dojo Schwabmünchen und drei aus dem TSV-Dojo Bobingen. DSKV-Präsident Kurt Kammerl aus Augsburg und Christian Pyka, Leiter der Schwabmünchner Shorinji-Kempo-Filiale waren bei der EM als Schiedsrichter am Start.

Das European Taikai dauerte vier Tage. Am ersten Tag konnten sich die EM-Teilnehmer auf die Embu-Competition vorbereiten.

Das Embu ist ein sehr wichtiger Teil des Shorinji Kempo, da hier die einzelnen Techniken in einen Zusammenhang gebracht werden. Für den Betrachter sieht ein Embu wie ein freier Kampf aus, ist aber einstudiert. Es geht dabei um die Zusammenarbeit mit dem Partner, die genaue Ausführung und die flüssige Verbindung der Techniken. Der Verteidiger muss dabei zwischen 90 und 120 Sekunden lang auf viele verschiedene Angriffe reagieren, diese abwehren und kontern. Das Embu wird von den Partnern selbst kreativ erarbeitet und ist im Shorinji Kempo die einzige Wettkampfform.

Am zweiten Tag waren am Vormittag das Qualifying und am Nachmittag die Finals. Lukas Prechtl und Julian Viehmann vom TSV-Dojo Schwabmünchen konnten sich in der Kategorie Schwarzgurt männlich (1. bis 2. Dan) im Mittelfeld platzieren.

In der Braungurt-Kategorie traten Lisa Müller und Jasmin Visel vom Dojo Bobingen an. Die beiden Sportlerinnen waren in dieser Kategorie das einzige rein weibliche und zugleich mit 14 und 15 Jahren auch das jüngste Paar am Start und verpassten nur ganz knapp die Finals. Bei Ihrem ersten internationalen Auftritt belegten Sie gleich einen hervorragenden sechsten Platz. Die beiden Kämpferinnen werden in Zukunft sicherlich noch von sich hören lassen.

In der Kategorie Schwarzgurt weiblich traten Maria Schuster (2. Dan) vom TSV-Dojo Schwabmünchen und Tanja Wolf (1. Dan) vom TSV-Dojo Bobingen an und lagen nach dem Qualifying auf Platz zwei. Im Finale wurde es noch mal spannend und die beiden Sportlerinnen gaben Alles. Die zwei Leistungsträgerinnen des DSKV konnten dem Druck standhalten und wurden vor laufenden Kameras des schwedischen Fernsehens und unzähligen Zuschauern, nach einem vierten Platz bei der letzten WM, in den Eriksdalshallen von Stockholm verdient Vize-Europameisterinnen.

Besonders stolz auf Ihren Erfolg sind die beiden Sensei Christian Pyka (5. Dan, Schwabmünchen) und Manfred Birling (5. Dan, Bobingen), welche die erfolgreichen Kämpferinnen seit mehr als zehn Jahren ausbilden und trainieren. „Der Erfolg ist ein Beweis für das hohe Niveau, welches wir im Raum Augsburg haben,“ so Birling.

Im Anschluss an die EM fand noch zwei Tage die „European Regional Unity Study Session“ statt, bei der circa 500 Sportler aus ganz Europa von hochrangigen Shorinji-Kempo-Meistern aus Japan und Europa unterrichtet wurden.

Mit vielen Teilnehmern und Meistern gibt es bereits im Oktober ein Wiedersehen, wenn der DSKV (Deutscher Shorinji Kempo Verband) in Königsbrunn mit einem dreitägigen Trainingslager und einer großen Kampfkunstgala sein 40-jähriges Bestehen feiert.

