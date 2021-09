Manchmal kommt der „Ruhrpott-Assi“ raus

Jannis Behr steht bei Hiltenfingen zwischen den Pfosten – gute Nerven braucht er aber nicht nur im Tor, sondern auch bei seinem Lieblingsverein

Als Torwart braucht man starke Nerven, eine gewisse Ruhe und ein gutes Auge. Wenn man dann auch noch mit dem Ball am Fuß einigermaßen was anfangen kann, kann man in der Kreisklasse durchaus glänzen. Der 25-jährige Jannis Behr vom ASV Hiltenfingen ist mit Talenten recht gut gesegnet. Vielleicht kommen die starken Nerven auch von seinem Lieblingsverein: Jannis ist Schalke-Fan und da hat er es eben schon vereinsmäßig aber auch zwischen den FCA- und FCB-Fans nicht immer so einfach. „Schuld war damals Manuel Neuer und Blau-Weiß sind halt einfach meine Farben – bei Schalke wie beim ASV“, sagt Behr.

Laut seinen Teamkollegen ist Jannis Behr ein Spaßvogel. Neben Fußball hat es ihm vor allem das Mountainbiken und seit Neuestem das Wandern angetan. Bereichert hat ihn 2018 auch ein achtmonatiger Aufenthalt in Kanada. Das sind seine Vorlieben.

1 Tor oder Feld? „Angefangen hab’ ich 2005 bei der SpVgg Langerringen. Meine Kumpels André und Enzo aus der Grundschule haben mich da mitgezogen. Ich wollte schon immer ins Tor, allerdings war die Position dauerhaft besetzt, daher musste ich mich mit der Position als Rechtsverteidiger abfinden, was auch ok war“, sagt Jannis Behr. „Ich hab’ dann aber irgendwann die Lust verloren und erst einmal wieder aufgehört. Ab der B-Jugend war ich dann beim ASV. Seit 2014 bin ich bei den Herren aktiv.“

2Neuer oder Kahn? „Manuel Neuer war ab 2008 mein absolutes Mega-Vorbild im Tor, dem ich es auch zu verdanken habe, dass ich Schalke-Fan geworden bin. Sportlich überragend hat er das Torwartspiel revolutioniert. Menschlich gesehen hat er mit seinem Wechsel nach München die Sympathiepunkte bei mir verspielt. Der Wechsel hat mich richtig hart getroffen. Kahn ist auch ein Vorbild für mich, was Siegeswille und Mentalität angeht und sein Charakter ist wirklich einzigartig. Ein Torwart der alten Schule mit wahnsinnigen Reflexen. Beides Menschen, von denen man sportlich sehr viel lernen kann.“

3FCA oder FCB? „Zählen jetzt beide nicht zu meinen absoluten Lieblingsvereinen. Was ich am meisten an beiden feiere, sind die für mich kurzen Strecken nach Augsburg und München, wenn meine Schalker kommen. In Augsburg war ich das erste Mal im Stadion, damals noch im alten Rosenau. Eine herrliche alte, nostalgische Schüssel. Beide Vereine leisten meiner Meinung nach sehr gute Arbeit im sportlichen Bereich, wo sich mein Verein in Gelsenkirchen noch etwas abgucken könnte. Es kann nur besser werden.“

4Ordnung oder Chaos? „Eine Mischung aus beidem beschreibt mich glaub’ ich ganz gut. Privat mag’ ich eine Grundordnung, aber ich bin jetzt kein Sauberkeitsfanatiker. Vielleicht kommt da dann auch mal der ,Ruhrpott-Assi’ in mir zum Vorschein.“

5Linienkatze oder Strafraumgleiter? „Auf jeden Fall die Linienkatze. Gefühlt ist doch jeder Torwart auf der Linie am stärksten, weil es einfach am meisten Spaß macht. In puncto Strafraumbeherrschung hab ich auf jeden Fall noch Luft nach oben, aber das gehört schon zu den schwierigeren Aufgaben als Torwart. Wobei das hier in den letzten Jahren meiner Meinung nach auch schon besser geworden ist. Heute versuch’ ich mehr mitzuspielen – zwar kein Neuer aber eine Mischung aus Kahn und ihm.“

6Feierbiest oder Radlertrinker? „Früher, so bis zum 18. Lebensjahr, hat mir nur Radler geschmeckt. Bier ging gar nicht. Irgendwann hat sich die Geschmacksknospe beim Fußball dann anders entwickelt. Ich liebe gutes Pils, am liebsten natürlich Veltins oder auch eine gute Kirsch-Goiß. Wenn richtig gefeiert wird, etwa einen Derbysieg, dann kann ich zusammen mit den richtigen Leuten die Sau raus lassen.“

7Grillfleischjunkie oder fleischloser Tiger? „Ich liebe den Grill und ich liebe das Fleisch. Wenn dann noch Fußball und Bier dazu kommt, ist das eigentlich schon ein perfekter Abend. Ab und zu kommt auch mal was Fleischloses auf den Tisch, aber ein fleischloser Tiger bin ich auf keinen Fall.“

8Helene Fischer oder AC/DC? „Höre ich beides nicht wirklich, aber so ein guter Schlager im Neuner-Bus zum Fußball oder die ballernde Box nach einem Heimsieg macht schon gute Laune. Dann geht es praktisch ,Atemlos’ durch den Abend. Da sei es dann Helene Fischer auch verziehen, dass sie einen gewissen Verein mit schwarz-gelben Vereinsfarben supportet.“

9Abenteuer- oder Strandurlaub? „Beides schon gemacht und ich finde, die Mischung aus Ruhe und etwas erleben macht’s aus. Zuletzt war ich mit einem Kumpel auf Stadiontour in Spanien und Frankreich. Zwischendurch konnten wir dann aber auch gut am Strand chillen und die Sonne genießen. Wir lieben es, den Urlaub mit Fußball zu verbinden, das haben wir auch schon in Italien und Norwegen gemacht, Spiele und Stadien besucht.“

0Eberhofer oder Pretty Woman? „Eberhofer hab’ ich mal im Leberkäsjunkie gesehen, kann mich aber nicht mehr wirklich dran erinnern. Ich glaube, das sagt alles. Pretty Wokenn ich nur vom Namen, nie gesehen. Ich schau’ am liebsten Komödien, gute Actionfilme, spannende Dramen oder Fußball.

!Zocker oder Schafkopf? „Ich zocke auf jeden Fall so gut wie nie Schafkopf. Doppelkopf ist mir da eher geläufiger. Ich weiß, eher untypisch für Bayern, aber ich bin auch kein waschechter Bayer. Ich liebe Kartenspiele und gute Gesellschaftsspiele, bei uns „brennt“ öfter mal der Tisch nach einem guten Brettspielabend, gerne auch mal die Gamecube oder die Playstation. Im Trainingslager in Italien spielen wir beim ASV auch öfters mal eine Runde Schellenschnauz.“