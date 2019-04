07:57 Uhr

Losgelöst vom Druck

Nach dem fast sicheren Klassenerhalt geht es für die Schwabmünchner Bayernligakicker am Maifeiertag zum bereits feststehenden Meister Türkgücü Ataspor München

Von Christian Kruppe

Nach dem wichtigen Sieg vom Sonntag gegen den FC Unterföhring geht es für die Schwabmünchner Bayernliga-Fußballer am Maifeiertag zum bereits am Meister feststehenden SV Türkgücü-Ataspor München. Das Spiel findet auf der Anlage des FC Heimstetten statt und beginnt um 13 Uhr.

Für Schwabmünchens Trainer Paolo Maiolo kommt die Partie gegen das Spitzenteam scheinbar gerade recht. „Da können wir nichts falsch machen“, stellt er fest. Die Münchner haben im Saisonverlauf ganze fünf Spiele verloren. So ist es kein Wunder, dass die Münchner seit dem zehnten Spieltag ohne Unterbrechung an der Tabellenspitze stehen. Das Hinspiel in Schwabmünchen gewannen die Landeshauptstädter mit 3:1, wobei der Münchner Sieg erst in der Schlussphase klar gemacht wurde. Die Münchner lösten seinerzeit den TSV an der Tabellenspitze ab. Während der Aufsteiger sich oben halten konnte, ging es für die Elf von Paolo Maiolo einige Plätze abwärts.

Mit dem nun fast sicheren Klassenerhalt können die Schwabmünchner relativ entspannt in den Münchner Osten reisen. „Wir haben nix zu verlieren“, urteilt Maiolo mit Blick auf die Verteilung der Favoritenrolle. Als Ziel gibt er vor, „den Meister fordern zu wollen.“

Für diese Aufgabe steht ihm das selbe Personal wie am Sonntag zur Verfügung. „Wir werden uns nicht verstecken und hinten rein stellen“, gibt Schwabmünchens Trainer daher als Marschrichtung vor. Vielmehr will er, dass die Mannschaft „munter drauf los spielt.“ Denn ein Ziel verfolgt Maiolo noch. Aus den verbleibenden vier Partien der Saison will er mindestens noch einen Punkt, besser noch einen Sieg. „Die 40-Punkte-Marke wollen wir noch erreichen“, so Schwabmünchens Trainer. Und schiebt gleich noch einen weiteren Wunsch hinterher: „Am liebsten wäre es mir, wenn wir am Ende auch noch vor den Schwaben stehen.“ Das wäre ein versöhnliches Ende für die Saison. „Mit einer solch jungen Mannschaft die Klasse zu halten und vor Augsburg abzuschließen, dass wäre ein toller Erfolg“, so Maiolo. Besonders für die jungen Wilden, die in dieser Saison ihre ersten Schritte im Herrenbereich machten, wie Elias Herzig oder Jeton Abazi. „Dass es Elias auf Anhieb zum Stammspieler schafft, habe ich nicht gedacht. Ich bin davon ausgegangen, dass er ein paar Wochen oder Monate braucht“, so Maiolo. Auch über Abazis Entwicklung freut er sich, wenn auch mit einer kleinen Einschränkung: „Wenn er jetzt noch ein paar Pfunde weniger drauf hat, dann dürfte es bei ihm auch zu mehr als nur 45 bis 60 Minuten reichen“, schickt er eine deutliche Botschaft in Richtung des Offensivspielers.

