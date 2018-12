Mit Rekord ins neue Jahr

vor 51 Min.

Die Zwölf-Kilometer-Runde in Schwabmünchen findet immer mehr Freunde. Mehr als 300 Läufer haben sich schon angemeldet. Warum die Streckenführung verändert wurde

Von Christian Kruppe

Was vor sechs Jahren als kleiner Spaßlauf begonnen hat, ist mittlerweile erwachsen geworden. Knapp 100 Läufer machten sich beim ersten Schwabmünchner Silvesterlauf auf die im Luitpoldpark beginnende zwölf Kilometer lange Runde hinaus zur Wertach und zurück. Schon damals war die „zwölf“ die prägende Zahl des Laufes. Das hat seine Gründe, wie Organisator Leo Klocke erklärt: „Es geht auch darum, am letzten Tag des Jahres dieses nochmals für sich Revue passieren zu lassen.“ Zwölf Monate hat ein Jahr, so steht jeder Kilometer für einen Monat. Wie auch jedes der zwölf Hindernisse, die im Bereich der Wertach auf die Läufer warten eben dies symbolisiert. Doch das ist nicht alles. Vom Startgeld der Läufer geht ein Teil als Spende für eine karitative Einrichtung. Na klar, zwölf Euro. Da passt es fast schon perfekt, dass beim sechsten Anlauf – der halben zwölf– die Gesamtspendensumme von 12000 Euro erreicht wird.

Über die Spende freuen sich in diesem Jahr wieder die Schwabmünchner Ulrichswerkstätten. Das Geld wird für die Erweiterung des Außengeländes verwendet. Dabei sind die Werkstätten nicht nur als Spendenempfänger beim Lauf präsent. Zwei der Hindernisse wurden von den Angestellten der Ulrichswerkstätten gefertigt, zudem sind sie auch mit Verpflegungsstationen an der Strecke dabei.

Gerade an der Zahl der Vereine, die den Lauf unterstützen, lässt sich sein Wachstum aufzeigen. Neben den Ulrichswerkstätten ist es das Schwabmünchner Rote Kreuz, allen voran die Wasserwacht und der Verschönerungsverein, die maßgeblich an der Durchführung beteiligt sind.

Die Läufer werden es den Helfern danken. Schon jetzt ist klar, dass der Rekord aus dem Vorjahr, da gingen 277 Sportler an den Start, gebrochen wird. Bis gestern mittag lagen 338 Anmeldungen vor. Da Sonntag und Montag noch nachgemeldet werden kann, ist es gut möglich, dass diese Zahl nochmals steigen wird. „Wobei bei 400 Läufern Schluss ist“, erklärt Leo Klocke.

Infos zum Silvesterlauf 1 / 6 Zurück Vorwärts Am 31. Dezember steigt der 6. Schwabmünchner Silvesterlauf. Start und Ziel ist im Luitpoldpark. Für Kurzentschlossene gibt es noch die Gelegenheit zur Nachmeldung. Für den Kinderlauf genügt eine Anmeldung vor dem Lauf, die Teilnahme für die Kinder ist kostenlos.

Nachmeldung Sonntag, 30. Dezember 12 bis 16 Uhr und Monat, 31. Dezember 9 bis 11 Uhr am Festplatz im Luitpoldpark. Bei 400 Teilnehmern wird das Starterfeld geschlossen.

Start Der Lauf startet um 12 Uhr im Luitpolpark.

„Kids-Run“ Der Kinderlauf startet um 12.12 Uhr ebenfalls am Festplatz im Park. Gelaufen wird zwölf Minuten lang um die Festwiese. Für jede gelaufene Runde spendet „Germars“ zwei Euro.

Siegerehrung Die besten Läufer werden um 14 Uhr am Festplatz im Luitpoldpark geehrt.

Parken An den Parkplätzen des Parkes in der Ried- und Krumbacher Straße und auf dem Sportgelände an der Riedstraße.

Strecke geändert

Für die geht es dann nach dem Start um zwölf Uhr erst einmal eine Runde durch den Luitpoldpark. Vom Park aus führt die Strecke am Feldgießgraben entlang zur Wertach. Für die Stammläufer beginnt dort Neuland, denn die bekannte Schleife über die Felder westlich des Pfänderhofes gibt es nicht mehr. „Nach dem Extremlauf im Sommer haben wir uns entschieden, an der Wertach zu bleiben. Gerade wenn es sehr windig ist, war der Streckenteil auf den Feldern sehr unangenehm“, erklärt Leo Klocke die Änderung. Daher geht es nun auf der Ostseite der Wertach flussaufwärts bis zur Wasserwachstation und wieder zurück. Nach der Überquerung der Wertach beim Stauwehr folgt eine ähnliche Runde entlang des Westufers. Dort warten auch die Hindernisse auf die Läufer. Über die Brücke bei der Wertachau geht es dann wieder zurück in den Park. „Gerade der Bereich an der Straße westlich der Wertach ist neben dem Start und Ziel im Park der interessanteste für die Zuschauer. Denn da warten die Hindernisse auf die Teilnehmer“, so Leo Klocke.

Grafik: Das ist die Strecke beim Silvesterlauf

Während die „Großen“ sich auf die Runde an der Wertach machen, ist im Park der Nachwuchs am Zug. Zum dritten Mal wird dort der „Kids-Run“ gestartet. Dabei können Kinder bis zwölf teilnehmen. Zwölf Minuten lang kann der Nachwuchs seine Runden um die Festwiese drehen. Für jede, etwa 400 Meter lange, Runde werden von „Germars Best Burger and Pizza“ zwei Euro gespendet.

Spaß steht im Vordergrund

Dass der Lauf immer mehr Freunde findet, ist für Leo Klocke keine Überraschung. „Laufen ist in. Zudem verzichten wir hier auf den Wettkampfcharakter, stellen den Spaß am Sport in den Vordergrund“, so der Organisator. In Schwabmünchen gibt es keine Zeitmessung. Zwar wird die Zeit der besten fünf händisch erfasst, aber sie ist Nebensache. „Am letzten Tag des Jahres wollen wir uns nicht, wie an allen anderen Tagen des Jahres, dem Diktat der Uhr unterziehen“, betont Klocke. Ein Gedanke der bei den Läufern scheinbar ankommt. Zumal jeder, dem die Laufzeit dann doch wichtig ist, diese selbst stoppen kann.

Wie nebensächlich den Läufern die Zeit ist, lässt sich am einfachsten im Zieleinlauf erleben. Da feuern die „Finisher“ die ankommenden Läufer an, die dann auch schon mal auf einen Mitläufer warten, um gemeinsam ins Ziel zu laufen.

Dort liegen sich die Sportler erst einmal in den Armen. Schnell ist dann auch das (alkoholfreie) Sponsorenbier zur Hand, oder der Tee, den der Verschönerungsverein an die Läufer ausgibt. Geduldig warten viele der Läufer, bis auch die Letzten über die Ziellinie kommen. „So ist der Lauf auch für viele Hobbyläufer interessant. Da sind einige dabei, die nur den Silvesterlauf bestreiten“, weiß Klocke.

Dass der Spaß ein bedeutender Faktor bei den Läufern ist, ist auch Outfit einiger Läufer zu erkennen. So wie bei den „Racing Cops vs Gefahr aus dem Süden“, die in Polizeiuniform, Sträflingskleidung und Schottenrock die zwölf Kilometer bewältigen.

Auch für sportliche Hundehalter ist der Lauf geeignet. In den vergangenen Jahren waren auch immer wieder einige Vierbeiner mit auf der Strecke – und die wirkten im Ziel meist sogar noch frischer als Herrchen oder Frauchen.

So stehen die Zeichen durchaus gut, dass der Teilnehmerrekord auf den Maximalwert von 400 springt. Denn auch das Wetter soll am Silvestertag mitspielen. Kalt, aber trocken – so lautetet bislang die Vorhersage. „Vielleicht schaffen wir sogar beim Kinderlauf einen neuen Rekord. Da dürfen es gerne noch mehr sein“, hofft Leo Klocke.

