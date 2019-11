vor 3 Min.

Mit viel Herz und Köpfchen zum Erfolg

Mit einer starken Mannschaftsleistung sichert sich Schwabmünchen den Sieg gegen starke Donaustaufer

Von Christian Kruppe

Schwabmünchen Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt sorgten die Bayernligafußballer des TSV Schwabmünchen, dass es wenigstens ihren Fans warm ums Herz wurde. Mit einer starken Mannschaftsleistung bauten die Maiolo-Schützlinge ihr Konto auf 36 Punkte aus – so viele hatten die Schwabmünchner zu diesem Zeitpunkt noch nie in der Bayernliga.

Dabei hatten die Schwabmünchner mit Donaustauf einen Gegner, der sich nicht versteckte. Vor allem in der Anfangsphase setzten die Gäste den Schwabmünchnern ordentlich zu. Die Oberpfälzer gingen mutig und schwungvoll zu Werke und scheiterten in den Anfangsminuten zweimal an der Abseitsregel. Die Schwabmünchner brauchten einige Zeit, ehe sie sich auf die Gäste einstellen konnten, zumal Max Hannappel nach einer guten Viertelstunde verletzt raus musste. Für ihn kam Nikola Aracic ins Spiel, was vor allem für Donaustauf nicht ohne Folgen blieb. Schwabmünchen stabilisierte sich mehr und mehr und nach 25 Minuten waren die Hausherren auch die bestimmende Mannschaft. Nur die Tore wollten nicht fallen. Erst visierte Stefan Meisel die Latte an, nur wenig später prüfte Thomas Rudolph die Standfestigkeit des Pfostens.

Zehn Minuten vor der Pause war nach einer Ecke Aracic zur Stelle und köpfte zur mittlerweile verdienten Führung ein – welche eine Minute später fast wieder dahin war. Schwabmünchens Keeper Stefan Brunner wurde von Filipovic überlupft, aber Kevin Kümmerle kratzte den Ball noch von der Linie.

Nach dem Seitenwechsel war Schwabmünchen von Beginn an hellwach und dadurch überlegen. Einziges Manko blieb die Chancenverwertung. Schon kurz nach Wiederbeginn vergaben Fahad Barakzaie und Stefan Meisel innerhalb von Sekunden drei gute Möglichkeiten, nur wenig später zielte Barkazaie erneut daneben. Besser machte es dann der heute erneut stark aufspielende Rainer D’Almeida gut zwanzig Minuten vor dem Ende. Einen Abpraller aus dem Fünf-Meter-Raum nahm er volley und platzierte ihn aus spitzem Winkel in die Maschen. Nur fünf Minuten später war der agile Außen maßgeblich am 3:0 beteiligt, da Donaustaufs Jasmin Abdihodzic eine scharfe Hereingabe von D’Almeida ins eigene Tor stolperte.

Am Ende steht so ein verdienter Schwabmünchner Sieg, der vor allem auf eine starke Teamleistung zurückzuführen ist. Einziges Manko war die Chancenverwertung, denn unter dem Strich hätte der Sieg auch noch höher ausfallen können.

Auch Coach Paolo Maiolo war mit der gezeigten Leistung sehr zufrieden. „Die Mannschaft hat eine geschlossene Leistung gezeigt, keiner ist abgefallen“, so der Trainer, der seinem Team zur Belohnung am Montag trainingsfrei gibt. Ein kleines Sonderlob gab es dann auch für Nikola Aracic, der zu einem undankbaren Zeitpunkt ins Spiel musste und nicht nur da und mit seinem Treffer überzeugte. „Es ist schön, wenn man sich auf die jungen Spieler verlassen kann“, so Maiolo.

Neben dem 19-jährigen Aracic fiel vor allem auch der gleichaltrige Rainer D’Almeida auf – und dass nicht nur wegen seinen Torbeteiligungen. D’Almeida beackerte mit viel Aufwand die Außenbahn und scheute dabei auch die Defensivarbeit nicht.

TSV Schwabmünchen Brunner, Kusterer, Uhde, Prechtl, Kümmerle, Hannappel (ab 15. Aracic), Uhde, Rudolph, Barakzaie (ab 81. Müller), d’Almeida, Meisel (ab 65. Villani).

SV Donaustauf A. Abdihodzic, Gögl, J. Abdihodzic, Kowalczyk, Dabó, Roob (ab 79. Fischer), Emini, Baldauf, Hein (ab 65. De Lima), Vasilic, Filipovic (ab 88. Mayer).

Tore 1:0 Aracic (34.), 2:0 d’Almeida (69.), 3:0 J. Abdihodzic (74. Eigentor).

