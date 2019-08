00:04 Uhr

Packende Duelle zum Auftakt

Türkgücü Königsbrunn II muss gegen den Türk SV Bobingen ran. Straßberg empfängt den Nachbarn SSV Bobingen

Von Christopher Detke

Zahlreiche Nachbarschaftsduelle – das macht den Reiz der A-Klasse Augsburg Süd aus. Auch der erste Spieltag am Wochenende verspricht packende Duelle.

Quasi zu Füßen Straßbergs liegt der Sportplatz des SSV Bobingen. Die Siedler müssen gleich am ersten Spieltag den steilen Schloßberg hinauf und werden von einem verjüngten TSV Straßberg empfangen. Die Neuen Dominik Heiberger (Obergrießbach), Timo Pabst und Stephan Krix ( beide TSV Bobingen Jugend) sind allesamt noch keine 20 Jahre alt. Mit Vincent Junglewitz kam aber auch ein früherer Straßberger zurück, der beim TSV Diedorf Erfahrung in Kreisliga und Kreisklasse gesammelt hat, zum Start aber verletzungsbedingt fehlt. Trainer Christoph Schmid ist dennoch vorsichtig: „Die neuen, jungen Spieler tun unserem Kader natürlich gut. Für uns als typischen Dorfverein gilt es aber, auf uns zu schauen und den Klassenerhalt zu sichern.“ Für das Auftaktmatch wünscht sich der Coach drei Punkte: „Ein guter Start wie im letzten Jahr wäre super – und dann muss es Ziel sein, Konstanz zu zeigen und auch mal eine kleine positive Serie zu starten.“

Wie das mit der positiven Serie geht, hat die zweite Mannschaft von Türkgücü Königsbrunn II im Vorjahr gezeigt. Als Aufsteiger kam man bis auf den dritten Platz. Für das anstehende Jahr dämpft Teammanager Mehmet Celik die Erwartungen: „Wenn wir den Kader ab und zu mit Spielern aus unserer ersten Mannschaft verstärken können, zähle ich uns zu den Favoriten, andernfalls wird es in diesem Jahr schwer.“ Mit Öncül Özkan, Ihsan Koc und Topal Turgut stehen drei Leistungsträger nicht mehr zur Verfügung. Gerade im ersten Spiel werden sich die Königsbrunner strecken müssen: „Da kommt aus meiner Sicht der klare Favorit auf den Meistertitel“, erklärt Celik und spielt auf die vielen Verstärkungen des Türk SV Bobingen an.

Der neue Trainer Herbert Wiest muss im Landkreis nicht vorgestellt werden. Nun hat ihm der Türk SV einen Kader mit einigen sogar landesligaerfahrenen Spielern gebastelt. „Das wird schon eine sehr schwere Aufgabe für uns. Ich schätze den Türk SV noch stärker ein, als Fischach im letzten Jahr“, gibt Celik eine Prognose ab.

Während Wiest als Trainer bereits alles gesehen haben dürfte, ist Sebastian Spreitzer ein gänzlich unbeschriebenes Blatt. Der neue Spielertrainer kam von Türkgücü Königsbrunn aus der Bezirksliga zum SV Reinhartshausen und wurde freundlich empfangen: „Ich kann den Jungs nach dieser Vorbereitung nur ein Kompliment aussprechen. Sie haben mir den Einstieg sehr leicht gemacht, und ich denke, momentan steht da wirklich ein Team auf dem Platz.“ Im Heimspiel gegen den TSV Königsbrunn II sollen gleich drei Punkte eingefahren werden. „Wir gehen selbstbewusst in die Saison und wollen zusammen einfach Spaß haben. Ich denke, wir sind gut vorbereitet“, sprüht Spreitzer vor Optimismus.

In Langerringen kommt es zum Duell der zweiten Mannschaften, wobei Lagerlechfeld noch von der Euphorie des Doppelaufstiegs – sowohl die erste, als auch die zweite Mannschaft stiegen auf – getragen werden sollte. Bereits am Samstag trifft Kaufering II auf den SV Hurlach, dessen Trainer Christian Ziegler einst die erste Mannschaft der Kauferinger in die Bezirksliga führte. Mit Hurlach gehörte Ziegler bereits letztes Jahr zu den Favoriten und schloss auf Platz vier ab.

Das zweite Samstagsspiel bestreitet der TSV Bobingen II gegen Absteiger SV Gessertshausen. Die Bobinger Reserve stemmte sich in den letzten beiden Jahren erfolgreich gegen den Abstieg und hofft mit einigen Zugängen aus der A-Jugend auf einen Aufwärtstrend. Prominentester Zugang ist Fabian Hauser, der vom Konkurrenten Reinhartshausen kam. Gessertshausen kehrt dagegen nach nur einem Jahr in der Kreisklasse zurück in die A-Klasse.

Themen Folgen