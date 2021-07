Kleinaitingen gelingt eine faustdicke Überraschung

In der dritten Runde schaltet der Kreisklassist die höher spielenden Haunstetter aus. Bobingen kommt kampflos weiter

In der dritten Runde des Toto-Pokals gab es klare Ergebnisse: Für Überraschungen sorgten der FC Kleinaitingen und die SpVgg Langerringen, die sich gegen höherklassige Mannschaftendurchsetzten. Für den Pokalschreck VfB Mickhausen war gegen Margertshausen aber Endstation.

FC Kleinaitingen - FC Haunstetten 5:0 (3:0) - Der Kreisklassist FC Kleinaitingen trumpfte bärenstark auf und ließ dem eine Klasse höher spielenden Gegner aus Haunstetten nicht den Hauch einer Chance. Besonders die aus der Jugend in die erste Mannschaft gekommenen Spieler Raphael Dechent und Florian Schrettle brachten Schwung in das Angriffsspiel. Die 1:0-Führung blieb aber Spielertrainer Johannes Ankermüller nach einer Ecke vorbehalten. Dechant baute die Führung durch zwei Kontertreffer bis zur Halbzeit auf 3:0 aus. Florian Schrettle scheiterte erst an der Latte, bevor er die nächste Chance zum 4:0 nutzte. Das Endergebnis stellte wiederum Ankermüller her.

Tore 1:0 Ankermüller (19.), 2:0 Dechent (28.), 3:0 Dechent (44.), 4:0 Florian Schrettle (66), 5:0 Ankermüller (82.).

FC Königsbrunn - TSV Bobingen 0:2 gewertet – Der TSV Bobingen kam kampflos in die nächste Runde, weil der FC Königsbrunn wegen vieler Verletzter aus dem Spiel der zweiter Runde in Leitershofen kein spielfähiges Team zusammenbrachte.

SpVgg Langerringen – SV Türkgücü Königsbrunn 3:1– (1:0) Im Topspiel der dritten Runde setzte sich der Kreisligist gegen den Bezirksligisten durch. Kurz vor der Pause wendete sich die ausgeglichene Partie zugunsten der Heimelf, als David Breuer flach und platziert traf. Nach der Pause gab es einen Elfmeter, als die scharfe Flanke von Langerringens Ömer Öztürk die Hand von Özgün Kaplan traf. Benedikt Schaffner verwandelte sicher. Der kurz vorher für Gero Wurm eingewechselte Yannick Keiß erhöhte auf 3:0. Türkgücü gelang nur noch der Ehrentreffer.

Tore 1:0 Breuer (41.), 2:0 Schaffner (52./Handelfmeter), 3:0 Keiß (65.), 3:1 Kaplan (70.).

VfB Mickhausen – SSV Margertshausen 0:4(0:1) – Der einzige noch verbliebene B-Klassen-Verein aus Mickhausen hielt sich auch gegen die zwei Klassen höher spielenden Margertshauser lange Zeit tapfer. Nach dem 0:1 durch Reissmeier vergab der VfB die große Chance zum Ausgleich durch einen Elfmeter, den der Gästekeeper parieren konnte. Nach der Halbzeit sorgten zwei weitere Treffer von Reissmeier und einer von Rung für den letztlich verdienten Sieg der Gastelf.

Tore 0:1, 0:2 und 0:3 Reissmeier, 0:4 Rung.