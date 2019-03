21:39 Uhr

Verrücktes Spiel in Königsbrunn

Fußballerinenn drehen die Partie in den Schlussminuten

Königsbrunn Vor einer tollen Zuschauerkulisse gewannen die Königsbrunner Fußballdamen gegen den TSV Schwaben Augsburg II aufgrund einer furiosen Aufholjagd in der zweiten Halbzeit mit 4:3 (0:3).

Die Gastgeberinnen begannen das Spiel sehr nervös und zerfahren und taten sich sehr schwer beim Spielaufbau. Die Gäste aus Augsburg nutzten die Unsicherheiten der Brunnstädterinnen und gingen bereits nach fünf Minuten in Führung. Der TSV Schwaben lies keine Spielaufbau der Gastgeberinnen zu und bestimmte das Spiel. Nach 20 Minuten erhöhten die Gäste nach einem Eckball durch ein Eigentor auf 2:0. Schwaben Augsburg spielte weiter nach vorne. In der 30. Minute erzielten die Augsburgerinnen nach einer herrlichen Kombination den 3:0 Halbzeitstand.

Wer jetzt dachte das Spiel wäre gelaufen der unterschätzte die Moral der Königsbrunnerinnen. Wie verwandelt spielte nun die Gastgeberinnen auf und der TSV Schwaben Augsburg kam zeitweise nicht mehr aus seiner eigenen Hälfte heraus. In der 66. Minute erzielte Sandra Mergner das 1:3. Nun drehten die Damen des FC Königsbrunn richtig auf. Ihre Torjägerin Mahalia Kuhn erzielte in der 69. und 74. Spielminute den Ausgleich. In der letzten Viertelstunde entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Königsbrunns Torjägerin Mahalia Kuhn war es dann vorbehalten, in der Schlussminute ihren Hattrick mit dem Siegtreffer zum 4:3 perfekt zu machen.

Wehringer Schützenhilfe

Mit einem 1:1 gegen den TSV Pfersee erwiesen die Wehringer Damen dem FC Königsbrunn einen Bärendienst, denn so können die Brunnenstädterinnen die alleinige Tabellenführung übernehmen.

Karolina Lindner brachte Wehringen in der 54. Minute in Führung. Erst kurz vor dem Ende gelang dem ind er zweiten Hälfte drückend überlegenem Landesligaabsteiger Pfersee der verdiente Ausgleich. (SZ)

