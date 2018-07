WWK-Arena als gelungener Rahmen

vor 46 Min.

Die Landkreiskickers waren im Rahmen ihrer Jahreshauptversammlung in der Augsburger WWK-Arena zu Gast.

Spannender Blick hinter die Kulissen des Augsburger Bundesligastadions

Besondere Lokationen suchen sich die Landkreiskickers des Landkreises Augsburg immer für ihre Jahreshauptversammlung aus. Diesmal trafen sie sich in der WWK-Arena in Augsburg, hielten dort ihre Sitzung ab und ließen sich durch das Stadion an der B17 und seine nicht öffentlichen Räume führen. Dabei erfuhren sie interessante Dinge.

Neu war für viele der über 30 Mitglieder der Landkreiskickers die WWK-Arena natürlich nicht. Trotzdem war es für sie sehr spannend, auch mal hinter die Kulissen zu blicken. 45 Millionen Euro hatte das Stadion beim Bau gekostet. Acht Jahre spielt der FCA inzwischen in der Bundesliga, und das mit einer hervorragenden Zuschauerauslastung: 29000 kommen im Schnitt zu einem Spiel, 30660 Plätze stehen zur Verfügung. 1500 Personen sind bei einem Spieltag im Stadion beschäftigt.

Bei der Führung kamen die Landkreiskickers nicht nur in die nüchterne Gästekabine und in die VIP-Bereiche, sondern sahen auch die 52 VIP-Logen, die bis zu 80000 Euro pro Saison kosten. Sie erfuhren viel über die Sicherheit im Stadion, da jeder einzelne Zuschauer von Kamerasystemen beobachtet werden kann. Sie durften den nagelneu verlegten Hybridrasen berühren, der auf Wunsch des Trainers Baum genau auf 24 Millimeter geschnitten wird, und durften auch mal auf der Spielerbank Platz nehmen.

Nach der eineinhalbstündigen Führung wurde es bei der Jahreshauptversammlung nur etwas nüchterner, weil die Abteilungsleiter ihre Berichte humorvoll vortrugen. Für die Abteilung Tennis sprach Walter Michale, der von mehreren gelungenen Auftritten bei anderen Vereinen berichtete und auch gleich auf zukünftige Aktionen blickte. Fußballer Manfred Nerlinger freute sich über schöne vergangene Spiele auf Klein- und Großfeld und hob wie Michale den sozialen, geselligen und ortsverbindenden Zweck der Landkreiskickers hervor.

Schatzmeister Jürgen Gilg fügte schließlich hinzu, dass jedes Jahr mehrere Tausend Euro an Vereine gespendet werden, vor allem zur Förderung der Jugendarbeit. Er sprach dank Spenden und Mitgliedsbeiträgen von einem finanziellen Plus in Höhe von rund 2000 Euro im vergangenen Jahr und einem Gesamtguthaben von rund 14000 Euro.

Alle Mitglieder zeigten sich mit den Vorträgen und dem Finanzgebaren des Vereins sehr zufrieden und blickten gern auf die schöne Jubiläumsfeier ihres Vereins (25 Jahre) zurück. Für wichtig erachtet wurde, sich in Zukunft mehr um den Nachwuchs zu kümmern. (rr)

