Diese Großbaustellen stehen 2022 im südlichen Landkreis Augsburg an

Plus Neben den privaten Bauherren sind auch die Kommunen als Bauträger aktiv. Vor allem Schulen und Kindergärten sollen in diesem Jahr gebaut oder saniert werden.

Von Elmar Knöchel

In den Städten rund um das Lechfeld wird weiterhin viel gebaut. Die Kommunen Schwabmünchen, Königsbrunn und Bobingen erfüllen durch die in diesem Jahr startenden oder bereits laufenden Baumaßnahmen ihre Pflichten. Denn überall wurde ein steigender Bedarf an Kinderbetreuungseinrichtungen prognostiziert. Daher ist es nur folgerichtig, dass in Bobingen und Schwabmünchen neue Kindertagesstätten entstehen. In Königsbrunn ist man indes damit beschäftigt, die Sanierung der Grundschulen Süd und Nord weiterzuführen. Da die Umgestaltung der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße sehr viele Ressourcen bindet, stehen in der Brunnenstadt für dieses Jahr keine weiteren Bauprojekte in den Startlöchern.

