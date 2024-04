CSU Untermeitingen verliert Mitglieder

Der Ortsverband Untermeitingen ehrt verdiente Mitglieder. Der Bürgermeister informiert über aktuelle Entwicklungen.

Unter dem Motto "Für ein starkes Bayern in Deutschland" kamen Mitglieder des CSU-Ortsverbands Untermeitingen kürzlich im Wirtshaus im Schloss zusammen. Neben der Ehrung langjähriger Mitglieder standen auch Diskussionen über die bevorstehende Bundestagswahl im Spätherbst 2025 im Mittelpunkt.

Ortsvorsitzender Manfred Salz berichtete über den stetigen Rückgang der Mitgliederzahlen, die aktuell bei 83 liegen. Diese Entwicklung bereite ihm Sorge und verdeutliche die Notwendigkeit, die Partei weiter zu stärken und attraktiver zu gestalten.

Mitgliederzahlen bei der CSU Untermeitingen gehen zurück

Einer der Gäste bei der Versammlung war Simon Schropp, Bürgermeister und in seiner Eigenschaft als Kreisvorsitzender des Bayerischen Gemeindetages sowie Kreisvorsitzender der Kommunalpolitischen Vereinigung (KPV). Schropp informierte über seine bisherige Amtszeit im Kreistag und erläuterte unter anderem den Mitgliedern die aktuellen Veränderungen in der Wertstoffsammlung. Die Entwicklung des ÖPNV im südlichen Landkreis und die zusätzlichen Busfahrten des "Aktivvo".

Neues Hallenbad Schwabmünchen hat eine große Bedeutung

Er bezeichnete die Veränderungen als "kostspielige und erforderliche Maßnahme", die deutlich zur Mobilitätswende beitragen und erst in ihrer Langzeitwirkung Erfolge zeigen werde. Besonders hob er die Investitionen in das Schwimmbad in Schwabmünchen hervor, die eine bedeutende Bereicherung auch für Schüler aus Untermeitingen darstellt.

Eine besondere Ehrung erfuhr Konrad Fischer für seine 50-jährige Mitgliedschaft. Fischer, ehemaliger Vorsitzender und Gemeinderat, war zudem bereits 1974 Gründungsmitglied der Jungen Union und prägte die lokale Politik maßgeblich. Ebenfalls ausgezeichnet wurde Heinz Grashei, Kassierer im Ortsverband, der seit 45 Jahren der CSU treu verbunden ist.