Denkwürdige Zeit für den SV Untermeitingen

Eine extrem arbeits- und ereignisreiche jüngste Vergangenheit mit unerwarteten Zwischenfällen liegt hinter dem SV Untermeitingen. Dies wurde bei der Jahreshauptversammlung des Vereins im Sportheim deutlich.

Gut 40 Personen kamen zur Jahreshauptversammlung des SV Untermeitingen. Die Vorsitzende Isabella Uhl ließ die jüngste Vergangenheit des Vereins noch einmal Revue passieren und sprach von einer denkwürdigen Zeit mit Video-Chats, FF2-Masken, ausgefallenen und stattgefundenen Veranstaltungen wie Ferienprogramm, Crosslaufmeisterschaft, FCA-Fußballschule, Sportabzeichenabnahmen, einem Benefizlauf für die Ukraine und einiges mehr.

Auch Baumaßnahmen standen im Mittelpunkt, erfreuliche und unerfreuliche. Neben dem Einbau einer neuen Beregnungsanlage für die Sportplätze stand die Sanierung des Sportheims auf dem Programm. Nicht geplant waren die umfangreichen Arbeiten im Erdgeschoss, die durch Wasserrohrschäden verursacht wurden.

Mitglieder blieben dem SV Untermeitingen treu

Lob sprach Uhl allen Vorstandsmitgliedern, der Geschäftsstelle und der Gemeinde Untermeitingen für die erfolgreiche Zusammenarbeit aus und freute sich darüber, dass die Mitglieder dem Verein zu Corona-Zeiten die Treue gehalten haben. Die Mitgliederzahl sank zwar zwischenzeitlich, ist aber inzwischen mit rund 1850 fast wieder auf dem Vorpandemie-Stand.

Lob für den Verein und das damit verbundene Ehrenamt hatte auch Bürgermeister Simon Schropp. Er sprach von bestens gelösten Herausforderungen, meinte aber, dass zuletzt unverschuldet die Geselligkeit zu kurz gekommen sei.

Dritte Halle geplant

Mit Uhl einig ist er sich in Sachen Turnhallenbau, der notwendig sei, da die bisherigen Räumlichkeiten überlastet seien. Im kommenden Jahr soll auf Kosten der Gemeinde an die bestehende Zweifachhalle in Untermeitingen eine dritte Halle angebaut werden, damit sich der Sport weiter entfalten kann. Uhl hatte den Wunsch zum Hallenbau vor rund zwei Jahren im Gemeinderat vorgebracht und viel Zustimmung erhalten.

Die Abteilungsleiter, bei denen es keine Veränderungen gab, sprachen einhellig von schwierigen Pandemiezeiten und dass sie optimistisch in die Zukunft gehen. Die Neuwahlen verliefen unspektakulär, da nahezu der gesamte Vorstand, der seit 14 Jahren zusammenarbeitet, sich wieder zur Verfügung stellte und auch wiedergewählt wurde. Schatzmeister Manfred Hansen ist sogar seit 17 Jahren im Amt.

Der Vorstand des SV Untermeitingen

So setzt sich der neue Vorstand zusammen, der einstimmig gewählt wurde: 1. Vorsitzende Isabella Uhl, 2. Vorsitzender Friedrich Kosak, 3. Vorsitzende Anita Winter, Schatzmeister Manfred Hansen, stellvertretender Schatzmeister Rainer Dieterle, Schriftführerin Franziska Lauterer, Beisitzer und Beisitzerin: Maximilian Hofmann, Thomas Kerber, Eberhard Jendrzej, Natalie Kerber und Ernst Pientschik, Kassenprüfer und Kassenprüferin Bernd Donsbach und Elfriede Ebner.