Hoher Schaden bei Unfall mit drei Autos

Drei Autos waren in einen Unfall in Untermeitingen verwickelt. Es entstand hoher Sachschaden.

Wie die Polizei berichtet, wollte am Freitag gegen 10.30 Uhr ein 30-jähriger Autofahrer aus Schwabmünchen von der Siemensstraße nach links in die Lagerlechfelder Straße einbiegen. Hierbei übersah er einen 59-Jährigen, der Vorfahrt hatte und in Richtung B17 unterwegs war.

Beide Fahrzeuge prallten zusammen. Durch den Zusammenstoß schleuderte das Auto des 59-Jährigen in den Gegenverkehr, wo er mit dem Wagen einer 59-Jährigen aus Untermeitingen zusammenstieß. Die Frau wurde hierbei leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden an allen drei Fahrzeugen in Höhe von rund 38.000 Euro. (AZ)