Untermeitingen

06:30 Uhr

Rund 130 ukrainische Flüchtlinge sind in Untermeitingen angekommen

Plus In der Nacht auf Dienstag sind rund 130 ukrainische Flüchtlinge in Untermeitingen angekommen. Wie es dazu kam und was nun passiert.

Von Paula Binz

In der Nacht auf Dienstag sind mehrere Busse mit Schutzsuchenden aus der Ukraine angekommen. Unter ihnen sind viele Kinder. Die Regierung von Schwaben koordiniert die Ankunft der rund 130 Flüchtlinge.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

