Was die Untermeitinger Bürger-App so alles bietet

Bei der Vereinsbesprechung in Untermeitingen wurde eine App vorgestellt, auf der sich auch die Vereine präsentieren können.

In dem halbjährlichen Treffen tauschen sich die Vertreterinnen und Vertreter von Untermeitinger Vereinen, Interessengemeinschaften und der Gemeinde aus. Vorgestellt wurde jüngst auch ein neues Portal und eine Bürger-App.

Matthias Baumgartner stellte die Bürger-App den Untermeitinger Vereinsvertretern vor. Foto: Jürgen Schmidt

Bereits vor einigen Jahren hatte die Verwaltungsgemeinschaft Lechfeld, bestehend aus den Gemeinden Untermeitingen und Klosterlechfeld, ihren Internetauftritt modernisiert. In diesem Zuge schlossen sich auch die Gemeinden Graben und Obermeitingen an. Ziel war es, die interkommunale Zusammenarbeit der Gemeinden auch auf eine gemeinsame Website auszuweiten. Nach der erfolgreichen Umgestaltung kam die Überlegung auf, die Gemeinden auch mit einer professionellen, genauestens auf ihre Kommune abgestimmten App voranzubringen.

Dadurch kann die Untermeitingen-App nicht nur den Vereinen, sondern auch weiteren Interessierten eine Reihe von Vorteilen bieten. In der Anwendung vereinen sich viele Funktionen an einem Ort. Somit werden analoge Medien wie etwa Karten, Telefonbücher, Branchenverzeichnisse, Gemeindeblätter, Zeitungen und Kontaktmöglichkeiten ergänzt.

In Form von Push-Nachrichten können die Gemeinden ihre Einwohner in Sekundenschnelle erreichen. Ebenso finden sich in der Anwendung unter den Punkten "Aktuelles", "Bürgerservice", "Veranstaltungen", "Bildung & Gesundheit", "Freizeit & Sport", "Soziales & Kirche", "Gewerbe" und "Mobilität" alle wissenswerten Informationen. Jede Vereinsaktivität und auch die Veranstaltungen der Kirche werden für alle aktuell angezeigt.

Portal für die Vereine aus Untermeitingen

Ein weiteres Thema, das zunächst nur als Möglichkeit für die Zukunft vorgestellt wurde, ist ein nicht öffentliches Portal, auf das nur Vereinsvorstände Zugriff haben. Auf diesem Portal können Informationen zu geplanten Aktionen und Veranstaltungen als Schnittstelle zwischen Gemeinde und Vereinen kommuniziert werden. Dazu zählen etwa ein Helferplan, ein Leihangebot, eine genaue Vereinsübersicht und Berichte über Veranstaltungen.

Weitere herausragende Veranstaltungen in Untermeitingen sind die Aufführungen des Theatervereins am 19. und 20. November. Der Christkindlmarkt findet am Sonntag, 11. Dezember, statt. Aktive können sich dabei noch mit Ideen beteiligen. Der Kreisjugendring Augsburg-Land unter der Leitung von Moritz Hochhauser plant im Frühjahr 2023 einen "Tag der Vereine" an den Schulen. Junge Menschen sollen für die Vereinsarbeit begeistert werden. Ebenfalls im Frühjahr 2023 findet die offizielle Eröffnung des Bewegungsparcours statt, an dem sich unter anderem die örtlichen Vereine präsentieren dürfen. Und der Termin für das Bürgerfest steht auch schon fest, es ist der 23. Juli. Alle weiteren Termine lassen sich online auf www.lechfeld.de oder in der neuen App einsehen. Die App ist über Android Play Store oder Apple Store zu installieren.