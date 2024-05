Walkertshofen/Langenneufnach

Walkertshofer Schmutzwasser soll durch Langenneufnach geleitet werden

Plus Langenneufnach fiel diese Entscheidung nicht leicht: Das Schmutzwasser aus Walkertshofen läuft künftig durch den Ort. Was die Kläranlage in Fischach damit zu tun hat.

Von Karin Marz

Nach etlichen Überlegungen und Diskussionen ist nun die Entscheidung im Langenneufnacher Gemeinderat mit acht zu zwei Stimmen während der jüngsten Sitzung gefallen: Die Nachbargemeinde Walkertshofen darf ihr Abwasser durch das Kanalsystem von Langenneufnach zur Kläranlage nach Fischach durchleiten. Der Beschluss setzt allerdings voraus, dass sich die Gemeinden künftig hinsichtlich der Durchleitungsgebühren einig werden. Ansonsten kann es sein, dass die Gemeinde Langenneufnach ihre Zustimmung zurückziehen wird.

Das Kanalsystem von Langenneufnach ist bereits angeschlossen

Dieser Entscheidung für eine Durchleitung war der Antrag der Gemeinde Walkertshofen vorausgegangen, die auf der Suche nach einer Lösung für ihre sanierungsbedürftige Kläranlage war und sich vom Ingenieurbüro Steinbacher die Möglichkeit einer Abwassereinleitung im Kanalsystem von Langenneufnach mit anschließendem Anschluss an die Kläranlage Fischach berechnen ließ. Das Kanalsystem von Langenneufnach ist bereits in Fischach angeschlossen.

