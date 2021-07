Mehrheit der Deutschen ist überzeugt: Grüne hätten auf Habeck setzen sollen

Exklusiv 60 Prozent halten Annalena Baerbocks Kandidatur anstelle von Robert Habeck inzwischen für einen Fehler. An einen Einzug ins Kanzleramt glaubt nur eine Minderheit.

Haben die Grünen ihre erste realistische Chance auf das Kanzleramt verspielt? Aktuell scheint es so: Mit jeder Diskussion um Nebeneinkünfte, Lebensläufe, Bücher wachsen die Zweifel an Spitzenkandidatin Annalena Baerbock, die die parteiinterne K-Frage im Vergleich zu ihrem Unions-Kontrahenten Armin Laschet im April noch geradezu geräuschlos für sich entschieden hatte. Heute allerdings, rund zweieinhalb Monate später, hält eine Mehrheit der Deutschen die Entscheidung der Grünen für Baerbock und damit gegen Co-Parteichef Robert Habeck für falsch.

In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für unsere Redaktion erklären sechs von zehn Befragten, die Partei habe die falsche Wahl getroffen. Mehr als vier von zehn Deutschen sagen gar, die Entscheidung der Grünen sei - Stand heute - "auf keinen Fall" die richtige gewesen. Unmittelbar nach der Bekanntgabe von Baerbocks Kandidatur hatten lediglich 37,1 Prozent der Befragten Habeck für den besseren Kandidaten gehalten. 39,6 Prozent hatten damals erklärt, es sei richtig, dass die Grünen mit Baerbock an der Spitze in den Wahlkampf ziehen. Dieser Wert ist seither erheblich eingebrochen: Heute vertritt nur noch rund jeder vierte Deutsche diese Ansicht, wie unsere Umfrage zeigt.

Juli:

April:

Großen Rückhalt erfährt die Grünen-Spitzenkandidatin weiterhin in der eigenen Partei. Mehr als sechs von zehn Grünen-Wählern halten Baerbock für die Richtige im Kampf um das Kanzleramt, vier von zehn Befragten beantworten die Frage sogar mit "Ja, auf jeden Fall". Anderer Ansicht ist rund jeder Vierte, der sein Kreuz bei der Öko-Partei macht. Wenngleich die Unterstützung in den eigenen Reihen weiterhin groß ist, so hat sie auch dort in den vergangenen Wochen gelitten: Im April hatten sich bei unser damaligen Umfrage drei von vier Grünen-Anhängern hinter die frischgekürte Spitzenkandidatin gestellt. Klar an Boden verloren hat Baerbock auch bei den Anhängern der anderen im Bundestag vertretenen Parteien: War das Bild im April noch gemischt, halten diese nachträglich alle mehrheitlich Habeck für den geeigneteren Kandidaten.

Juli:

April:

Daran, dass Annalena Baerbock sich gegen ihre Hauptkonkurrenten Armin Laschet und Olaf Scholz durchsetzt und Kanzlerin wird, glaubt zumindest in diesen Tagen nur noch ein kleiner Teil der Deutschen. Laut einer weiteren Civey-Umfrage für unsere Redaktion gehen aktuell lediglich 14,3 Prozent der Befragten davon aus, dass Baerbock die Nachfolge von Angela Merkel antritt. Im April war dieser Wert noch doppelt so groß gewesen. Rechneten damals rund sechs von zehn Deutschen nicht mit der Grünen im Kanzleramt, liegt der Anteil derer, die nicht oder nicht mehr an Baerbock glauben, heute bei 79,4 Prozent.

Juli:

April:

Die Hoffnung nicht aufgegeben haben Grünen-Wähler: 47,9 Prozent von ihnen rechnen laut aktueller Umfrage weiterhin mit einer Kanzlerin Baerbock, 37,8 Prozent sehen es derzeit nicht kommen, dass ihre Partei die nächste Regierung anführt. Im April hatten noch zwei von drei Anhängern der Grünen an einen Sieg geglaubt, auch jeder dritte Wähler von SPD und Linken konnte sich demnach vorstellen, dass es so kommt. Daran dass Merkels Nachfolgerin Baerbock heißen wird, glauben nun jedoch nur noch vereinzelte Wähler der Konkurrenz. Besonders niedrig ist deren Anteil unter Anhängern der Union: 97,9 Prozent von ihnen denken nicht, dass Baerbock das Kanzleramt erobern wird.

Juli:

April:

Das Meinungsforschungsinstitut Civey zählt für seine repräsentativen Umfragen nur die Stimmen registrierter und verifizierter Internetnutzer, die Daten wie Alter, Wohnort und Geschlecht angegeben haben. Die Stimmen werden nach einem wissenschaftlichen Verfahren gemäß der Zusammensetzung der deutschen Bevölkerung gewichtet. Für die Frage "War es Ihrer Meinung nach die richtige Entscheidung der Grünen, Annalena Baerbock statt Robert Habeck als Kanzlerkandidatin zu bestimmen?" wurden im Zeitraum vom 19.04. bis 03.05.2021 bzw. vom 01.07. bis 02.07.2021 die Antworten von 5117 bzw. 5008 Teilnehmern aus Deutschland berücksichtigt. Für die Frage "Wird es den Grünen Ihrer Meinung nach mit Annalena Baerbock gelingen, nach der Bundestagswahl die Kanzlerin zu stellen?" wurden im Zeitraum vom 19.04. bis 20.04.2021 bzw. vom 01.07. bis 02.07.2021 die Antworten von 5019 bzw. 5049 Teilnehmern aus Deutschland berücksichtigt. Der statistische Fehler liegt jeweils bei 2,5 Prozent.