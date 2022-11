Das Update zum Ukraine-Krieg vom 28. November

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Die Ukraine gilt als die Kornkammer Europas, doch in diesem Jahr ist die Ernte wegen des andauernden Krieges gefährdet. Besonders die Stromausfälle machen den Landwirten zu schaffen, da sie ihre Ernte nicht trocknen können. Zusätzlich konnten nur 60 Prozent der Ackerflächen bestellt werden, die Getreideproduktion brach um mehr als 30 Prozent ein und mehrere Millionen Tiere starben infolge der Angriffe. Die gesamte Landwirtschaft in der Ukraine leidet stark unter dem russischen Angriffskrieg.

Der Tag: Nachdem die ukrainische Armee die Stadt Cherson Mitte November nach Monaten russischer Besatzung wieder zurückerobert hatte, kämpft die Bevölkerung nun mit heftigen russischen Angriffen und Problemen mit der Stromversorgung. Nachdem die Stromversorgung kürzlich noch als fast komplett zerstört gegolten hatte, sind inzwischen wieder rund 17 Prozent der Haushalte an das Elektrizitätsnetz angeschlossen. Währenddessen muss sich auch die ukrainische Hauptstadt Kiew mit Problemen bei der Stromversorgung beschäftigen. Immer wieder kommt es zu unangekündigten Notabschaltungen, 55 Prozent der Haushalte seien davon betroffen. Seit Mitte Oktober fällt nach russischen Raketenangriffen der Strom in Kiew in vielen Stadtteilen immer wieder stundenweise aus.

Russland dementiert derweil Gerüchte über einen angeblich geplanten Abzug der russischen Truppen aus dem ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja. "Es sollte nicht nach irgendwelchen Zeichen gesucht werden, wo keine sind und keine sein können", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow laut der Nachrichtenagentur Interfax.

Die Lage: Im Dezember gibt es keine Gasrechnung: die Stadtwerke Augsburg verzichten im nächsten Monat, wie viele andere Anbieter auch, auf den Abschlag für Gas und Fernwärme. Die Entlastungsmaßnahme der Bundesregierung soll die Bevölkerung bei den drastisch gestiegenen Gaspreisen unterstützen. Strom und Wasser kosten aber weiterhin und Bewohner von Mehrfamilienhäusern profitieren erst verzögert von der Maßnahme. Unser Autor fasst zusammen, was Gaskunden zur Dezember-Entlastung wissen müssen.

Das Bild des Tages: Die südukrainische Stadt Cherson gilt erst seit wenigen Wochen als zurückerobert, ist jedoch bereits wieder heftigem Beschuss von russischer Seite ausgesetzt. Viele Bewohner fliehen nun aus der Stadt. Auf dem Bild ist zu sehen, wie eine ältere Frau aus der Stadt evakuiert wird.

Ältere Menschen werden aus der Stadt Cherson, die nach der Rückeroberung unter russischem Angriff steht, evakuiert. Foto: Bernat Armangue, dpa

"Ministerin Lambrecht hat versagt, sie hat es nicht geschafft, rechtzeitig ausreichend Munition für die Bundeswehr zu bestellen", wirft der verteidigungspolitischer Sprecher der Unionsfraktion Florian Hahn (CSU) der Verteidigungsministerin Christine Lambrecht im Gespräch mit unserer Redaktion vor. Die Zögerlichkeit Deutschlands könne nun von anderen Staaten genutzt werden.

