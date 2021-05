100-Meter-Lauf bei Olympia: die Finals live im Free-TV und Stream, Termin und Uhrzeit

Zur Leichtathletik bei Olympia 2021 gehört unter anderem der 100-Meter-Lauf. Verfolgen Sie das Finale der Sprintdisziplin live im Free-TV und Stream: Wir informieren Sie über den Termin, die Uhrzeit und die TV-Übertragung.

Finale im 100-Meter-Lauf: In der Leichtathletik bei den Olympischen Sommerspielen 2021 handelt es sich bei den 100 Metern um die kürzeste Sprintdistanz. Hierbei treten die Sportlerinnen und Sportler auf einer geraden Strecke an und laufen jeweils in ihrer eigenen Bahn in einer möglichst kurzen Zeit. Die Sieger in dieser Disziplin gelten traditionell als die schnellsten Menschen der Welt. Das spannende Finale des 100-Meter-Laufs wird live im Free-TV und Stream übertragen. Wir verraten Ihnen den Termin, die Uhrzeit und den Sender.

Weitere Infos zu Olympia finden Sie hier:

Finale 100-Meter-Lauf Olympia 21: Termin, Datum und Uhrzeit

In der nördlichen Heritage-Zone in Tokio befindet sich das Olympiastadion. Hier wird das Finale im 100-Meter-Lauf stattfinden. Dieselbe Strecke wird zudem für den 4x-100-Meter-Staffellauf und die erste Teildisziplin des Zehnkampfes verwendet. Sollten Sie sich neben dem 100-Meter-Lauf für weitere Sportarten interessieren, finden Sie hier den offiziellen Zeitplan. Wir listen Ihnen die Termine und Uhrzeiten der Finals im 100-Meter-Lauf auf:

Samstag, 31.07.2021 19.00-21.55 Uhr Ortszeit (12.00-14.55 Uhr MEZ): Finale der Damen

Finale der Damen Sonntag, 01.08.2021 19.00-21.55 Uhr Ortszeit (12.00-14.55 Uhr MEZ): Finale der Herren und Siegerzeremonie der Damen

Finale der Herren und Siegerzeremonie der Damen Montag, 02.08.2021 19.00-22.00 Uhr Ortszeit (12.00-15.00 Uhr MEZ): Siegerzeremonie der Herren

100-Meter-Lauf bei Olympia 2021: Finale live im Free-TV und Stream

Deutsche Fans haben Glück: Die Finals im 100-Meter-Lauf bei Olympia 2021 finden abends statt. Aufgrund der Zeitverschiebung von sieben Stunden starten die Finals demnach nach deutscher Zeit mittags. Wer den 100-Meter-Lauf oder andere Leichtathletik-Disziplinen verfolgen möchte, der kann sich für die Live-Übertragung von Eurosport im Free-TV oder im Stream entscheiden. Der Mutter-Konzern des Senders Discovery erwarb die Übertragungsrechte für die gesamten Olympischen Sommerspiele und demnach auch für das Finale im 100-Meter-Lauf. Unklar ist, ob Leichtathletik zudem auf den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF zu sehen sein wird.

Geschichte des 100-Meter-Laufs bei Olympia

Seit 1896 gilt die Leichtathletik als zentrale Sportart bei Olympia. Betrachtet man den ewigen Medaillenspiegel, liegt dabei die USA auf Platz 1 mit über 300 Goldmedaillen. Deutschland hingegen steht mit über 250 Medaillen auf dem 3. Platz. Erreicht das deutsche Team bei Olympia 2021 Medaillen im 100-Meter-Lauf oder stellt gar einen Weltrekord auf? Der wohl bekannteste schnellste Läufer in der Disziplin ist Usain Bolt. Der Jamaikaner absolvierte 2012 die Strecke in 9,58 Sekunden bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 44,72 km/h. Bei den Frauen reicht der Weltrekord im 100-Meter-Lauf bei den Olympischen Sommerspielen bis 1988 zurück. Damals lief Florence Griffith Joyner 10,49 Sekunden und erreichte dabei 34,31 km/h.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.